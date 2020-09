VanMoof heeft een investering van 40 miljoen dollar (zo'n 33,7 miljoen euro) opgehaald voor de ondersteuning van zijn uitbreidingsplannen. Het bedrag is afkomstig van een tweetal Britse durfinvesteerders en een Amerikaanse investeringsfirma, zo meldt de Nederlandse fabrikant woensdag.

De financiering komt boven op een in mei opgehaald bedrag van 12,5 miljoen euro. Vorig jaar haalde VanMoof via crowdfunding in Nederland al 2,5 miljoen euro op, terwijl het via de Rabobank een groeilening van nog eens 12,5 miljoen euro ontving.

De totale investeringen van de afgelopen tijd komen neer op 73 miljoen dollar (61,4 miljoen euro). Daarmee wil VanMoof onder meer de productie van elektrische fietsen opschroeven en investeren in productinnovatie. Het merk wil op die manier inhaken op de stijgende wereldwijde vraag naar e-bikes.

Vanwege de coronacrisis en de toegenomen interesse in individueel vervoer zal de markt voor elektrische fietsen de komende zes jaar dubbel zo snel groeien als verwacht en rond 2026 een waarde van 46 miljard vertegenwoordigen, aldus VanMoof. Het merk introduceerde begin april de nieuwe S3 en X3, die direct op veel belangstelling konden rekenen; VanMoof verkocht tot en met april al meer fietsen dan in de afgelopen twee jaar bij elkaar.

De fietsfabrikant wil vooral in de Verenigde Staten en Japan groeien, maar ook Europa wordt niet uit het oog verloren. Zo opende het merk een nieuwe vestiging in Berlijn en werden in andere steden zogeheten pop-upstores geopend. Duitsland heeft Nederland inmiddels ingehaald als snelst groeiende markt, aangezien het buurland goed was voor een groei van 323 procent tegenover 139 procent in Nederland.