Hyundai heeft woensdag de nieuwe Tucson onthuld. De nieuwe SUV valt op door zijn uiterlijk, waarbij de koplampen zijn opgenomen in de grille, waardoor het optisch een geheel vormt. De scherpe vouwen op de flanken en de lichtbalk achterop springen eveneens in het oog. De nieuwe Tucson komt in januari naar Nederland.

De Tucson staat op een geheel nieuw platform en meet 4,50 meter in de lengte. De SUV is 1,87 meter breed en 1,65 meter hoog, terwijl de wielbasis toenam tot 2,68 meter. Hierdoor hebben de achterpassagiers iets meer beenruimte.

Achterin is plaats voor 620 liter aan bagage. De modellen met mild-hybridtechniek hebben plek voor 577 liter bagage, terwijl de versie met hybrideaandrijflijn 616 liter mee kan nemen. De Tucson met die motorisering is goed voor een systeemvermogen van 230 pk.

De mild-hybrid benzinemotor levert 150 pk en is daarmee de minst krachtige. Hyundai levert de nieuwe Tucson ook met plug-inhybrideaandrijflijn, die goed is voor 265 pk. Laatstgenoemde versie is niet direct in januari leverbaar, maar komt iets later. Net als de sportieve N-Line-uitvoeringen.

De prijzen van de nieuwe Hyundai Tucson worden in de aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

Ook het interieur van de Tucson ging volledig op de schop. (Foto: Hyundai)

