De op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen voor de autosector zijn klein en beperkt. De opvallendste wijziging is dat elektrische auto's met zonnecellen fiscaal gelijk worden gesteld aan waterstofauto's. Dat betekent dat er geen maximumprijs is voor de bijtellingskorting.

Dat maakt dat voor (toekomstige) auto's als de Lightyear One de dan geldende bijtellingskorting voor elektrische auto's geldt over het hele bedrag en niet tot het maximum van 40.000 euro. Op dit moment is dat 8 procent bijtelling in plaats van 22 procent. Hetzelfde geldt vooralsnog voor auto's die rijden op waterstof.

Verder is er een kleine wijziging in het bpm-beleid bij import: voortaan is het moment van registratie in het kentekenregister leidend, niet de tenaamstelling van de (geïmporteerde) auto. Dit is bedoeld om eventueel oneerlijk verschil tussen een binnenlandse aankoop of buitenlandse aankoop van een gebruikte auto teniet te doen.

Branchevereniging RAI heeft ook gereageerd op de kabinetsplannen en vraagt om extra maatregelen om de groei naar individuele mobiliteit te ondersteunen. Zo had de organisatie graag gezien dat de rijbewijseisen voor 125cc-motoren verlaagd worden, zodat automobilisten eenvoudiger kunnen overstappen. Nu zitten zij vast aan de motorscooters met drie wielen, zoals de Piaggio MP3. Daarnaast moet wat de RAI Vereniging betreft de leaseregeling voor fietsen toegankelijker worden gemaakt.

Tot slot wil de RAI Vereniging dat het wagenpark versneld wordt vergroend. Dat kan volgens de vereniging door de aanschafsubsidies voor elektrische auto's door te trekken naar hybride voertuigen en modellen met plug-inhybrideaandrijflijn. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over een dergelijke subsidie voor elektrische bestelwagens en vrachtwagens.

