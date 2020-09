De Duitse automaker Daimler betaalt in totaal 2,2 miljard dollar (1,85 miljard euro) aan Amerikaanse autoriteiten en klanten vanwege het gesjoemel met de uitstootwaarden van auto's. Dat blijkt dinsdag uit rechtbankdocumenten.

Het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz trof vorig jaar een schikking van honderden miljoenen euro's in een vergelijkbare zaak in Duitsland.

Het grootste deel van de 2,2 miljard dollar, 1,5 miljard dollar, is bedoeld voor een schikking met Amerikaanse autoriteiten, vanwege het sjoemelen met uitstootwaarden van dieselmotoren in 250.000 auto's en busjes.

Daarnaast verwacht de automaker nog eens 700 miljoen dollar uit te trekken om klanten te compenseren. Slachtoffers van de sjoemelzaak krijgen tot 3.290 dollar van Daimler om de voertuigen met de malafide software te repareren. Daarnaast draait de automaker op voor de kosten van de rechtszaken die werden aangespannen tegen Daimler.

De schikking volgt na een onderzoek van vijf jaar van het Amerikaanse ministerie van Justitie en heeft als doel "om anderen af te schrikken die mogelijk onze milieuregels willen overtreden in de toekomst", aldus het ministerie.

Het is niet de eerste keer dat Daimler betrokken is bij een zaak met zogeheten sjoemelsoftware. Vorig jaar werd de Duitse automaker flink beboet in Duitsland in een zaak die vergelijkbaar is met de Amerikaanse. Toen betaalde het concern 870 miljoen euro.