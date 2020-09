Maserati zal de komende twee jaar tenminste vier volledig elektrische auto's op de markt brengen. Dat heeft het Italiaanse merk vrijdag bij de presentatie van zijn Folgore-strategie bekendgemaakt, wat staat voor 'bliksem'. Het eerste volledig elektrische model is de nieuwe GranTurismo, die volgend jaar onthuld wordt.

De elektrische GranTurismo krijgt gezelschap van een open zustermodel, de GranCabrio. Die laatste auto is vooralsnog redelijk uniek in zijn soort, want naast de Smart EQ Cabrio is er geen open auto waarin je elektrisch kunt rijden.

Ook van de eerder deze week gepresenteerde MC20 komt een volledig elektrische versie. Het model is vooralsnog alleen met V6-benzinemotor verkrijgbaar.

De drie modellen krijgen een aandrijflijn bestaande uit drie elektromotoren. Daarnaast maakt Maserati gebruik van 800V-architectuur, waarmee hoge laadsnelheden gerealiseerd kunnen worden. Het Italiaanse merk zet in op een maximaal laadvermogen van 300 kW, fors meer dan op dit moment gebruikelijk is.

Tot slot moet er ook een elektrische versie van de aangekondigde Grecale SUV verschijnen. Dit model staat voor 2022 gepland. Of dit model net als de sportieve auto's ook drie elektromotoren krijgt, is nog niet bekend.

Voor de vier genoemde modellen geldt dat ze ook met benzinemotoren leverbaar zullen zijn. In de periode na 2022 zijn de huidige modellen, waaronder de Levante en de Quattroporte, aan vervanging toe. Ook hiervan komen zowel versies met benzinemotor als volledig elektrische uitvoeringen op de markt.

