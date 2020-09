Het van origine Nederlandse bedrijf EVBox bestaat dit jaar tien jaar. Inmiddels vaart de leverancier van laadinfrastructuur en -software onder vlag van de Franse multinational Engie en heeft het wereldwijd meer dan 150.000 laadpunten geïnstalleerd. EVBox-ceo Kristof Vereenooghe sprak met NU.nl onder meer over hoe de vlag er nu bij hangt.

Het hoofdkantoor van EVBox staat nog altijd in Amsterdam, maar ondertussen wordt er verspreid over de wereld aan de weg getimmerd. In februari opende het bedrijf zijn Amerikaanse hoofdkwartier net buiten Chicago, waar tevens een productiefaciliteit gevestigd is. Diezelfde maand kondigde EVBox een nieuwe vestiging in de Poolse stad Warschau aan, waar de eerste activiteiten in Slowakije en Tsjechië uit voortkwamen.

Toch moet de echte groei van de Noord-Amerikaanse markt komen, zegt Vereenooghe. "We zullen veel aandacht aan die markt besteden; daar hebben we onze ogen op gericht. Een andere interessante markt is die in Zuid-Korea, waar de regering flinke vaart achter elektrificatie heeft gezet. In Europa verwachten we vooral groei in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland."

Een belangrijke drijver achter de elektrificatie van het wagenpark zullen de vlooteigenaren en transportbedrijven zijn, met name die bedrijven die de zogeheten last mile verzorgen, oftewel van het distributiecentrum of transportknooppunt naar de eindbestemming.

"Dergelijk bestelwagens zijn de perfecte voertuigen om te elektrificeren, niet alleen vanwege een milieuoogpunt maar ook gekeken naar de totale kosten", aldus Vereenooghe.

Inmiddels heeft EVBox wereldwijd zo'n 150.000 laadpunten geïnstalleerd. (Foto: EVBox)

'Geen gemakkelijke sector voor nieuwkomers meer'

Als leverancier van laadinfrastructuur heeft EVBox ook de discussie gevolgd rondom de vermeende risico's van laden in ondergrondse parkeergarages. Wat Vereenooghe betreft is de elektrische auto onterecht in een kwaad daglicht gesteld.

"Er is absoluut geen reden tot zorg. Branden zijn heel uitzonderlijk en die paar gevallen die er geweest zijn, zijn uitvergroot door de media. Als er een brandstofauto vlam valt, is dat niet nieuwswaardig", zegt Vereenooghe resoluut.

Dat de risico's van laden inmiddels minimaal zijn, komt onder meer doordat de lat in de sector tegenwoordig erg hoog ligt. "Het certificeringsproces voor laadinfrastructuur is zeer veeleisend en bij tests staat veiligheid altijd centraal. Dat is met name het geval als je aan OEM standaard-producten werkt. Het is hierdoor geen gemakkelijke sector voor nieuwkomers meer", aldus Vereenooghe.

Een laadpaal ondergaat talloze tests voordat deze in gebruik genomen wordt. (Foto: EVBox)

'Energie terugleveren aan het net wordt belangrijk'

De EVBox-topman kijkt ook naar de toekomst, waarin volgens hem ontwikkelingen rondom energieopslag en zogeheten vehicle-to-gridtechnologie (V2G) centraal zullen staan. Eind vorige maand kondigde EVBox daarom een samenwerking met vakgenoot The Mobility House aan, om V2G-projecten uit te rollen. V2G-technologie maakt het voor elektrische auto's mogelijk om elektriciteit aan het elektriciteitsnet te kunnen leveren.

Inmiddels is men bij EVBox aan de vijfde generatie van laadinfrastructuur toe, waardoor het bedrijf een goed beeld heeft waaraan een laadunit moet voldoen. "In de eerste plaats moet deze betrouwbaar zijn. Daarnaast is toekomstbestendigheid erg belangrijk. In die zin is het van belang dat je de infrastructuur kan updaten. Op die manier kan elke auto op de juiste manier bijgeladen worden, waar ook ter wereld", besluit Vereenooghe.