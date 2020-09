In de Verenigde Staten is in de nacht van woensdag op donderdag de Lucid Air gepresenteerd, een volledig elektrische nieuwkomer die dankzij een gestroomlijnde carrosserie en een groot accupakket 832 kilometer ver komt. Peter Rawlinson, de CEO van Lucid Motors, was eerder medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de Tesla Model S.

Met de Lucid Air wil Rawlinson dezelfde impact hebben als de Tesla Model S een aantal jaar geleden had. Zo is de Lucid Air nog rapper, komt de auto verder op een acculading en is nog sneller weer volgeladen.

De Lucid Air schiet in 2,5 seconden van 0 naar 95 kilometer per uur en legt een zogeheten dragrace over een afstand van een kwart mijl (402 meter) in 9,9 seconden af. De auto is voorzien van een accupakket van 113 kWh, wat dankzij een boordspanning van 924 volt bijgeladen kan worden met maximaal 32 kilometer aan rijbereik per minuut.

De eerst beschikbare versie van de Lucid Air, de zogeheten Air Dream Edition, wordt aangedreven door twee elektromotoren die samen goed zijn voor een maximaal vermogen van 1.080 pk. De topsnelheid ligt op 272 kilometer per uur. Deze versie komt in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal van volgend jaar op de markt en kost 161.500 dollar (136.459 euro).

Rond die tijd komt ook de 800 pk sterke Air Grand Touring-uitvoering op de markt, die 131.500 dollar kost. Tegen het einde van 2021 maakt de 620 pk sterke Air Touring zijn opwachting, die een prijs van 95.500 dollar heeft. Het instapmodel van minder dan 80.000 dollar staat voor 2022 op de planning.

In Nederland is de Lucid Air al wel te bestellen, maar details over de prijsstelling en leverdatum worden pas later bekendgemaakt.

Kijk ook op AutoWeek.nl