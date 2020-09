Maserati heeft woensdagavond in Italië de MC20 onthuld, de eerste sportwagen van het merk sinds de exclusieve MC12 uit 2004. De MC20 wordt aangedreven door een in eigen beheer ontwikkelde V6-motor, die goed is voor 630 pk.

Dankzij het forse vermogen accelereert de Maserati MC20 in 2,9 seconden naar 100 kilometer per uur. Wat tevens helpt is dat de auto vrij licht is. Het Italiaanse merk geeft geen precies getal, maar belooft een gewicht van minder dan 1.500 kilo. De MC20 haalt een topsnelheid van "meer dan" 325 kilometer per uur.

Ondanks het prestatieniveau van de MC20 is de auto niet volgehangen met luchtinlaten, spoilers en andere aerodynamische toevoegingen. In plaats daarvan is het vooral de vloer die auto op hoge snelheid stabiel houdt.

Een andere grote attractie van de nieuwe MC20 is de manier waarop de portieren opengaan. Deze schanieren namelijk schuin naar boven. Het interieur is sober, maar dankzij de toepassing van leer en koolstofvezel niet spartaans. Het instrumentarium is digitaal en veel andere zaken bedien je via een centraal geplaatst aanraakscherm.

De auto komt in de loop van volgend jaar op de markt. Het is nog niet bekend wat de nieuwe Maserati MC20 gaat kosten. Met MC20 wordt een heus modellenoffensief aangekondigd. Zo wordt niet alleen een Maserati-SUV verwacht, tevens worden de GranTurismo en GranCabrio vernieuwd. Deze modellen worden volledig elektrisch. De SUV gaat Grecale heten en krijgt nog wel brandstofmotoren.

De vormgeving van de MC20 kenmerkt zich door rustige lijnen. (Foto: Maserati)

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl