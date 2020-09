Een rechtbank in de Duitse stad Braunschweig heeft woensdag besloten dat Martin Winterkorn, de voormalig topman van het Volkswagen concern, strafrechtelijk wordt vervolgd voor zijn rol in het dieselschandaal. De inmiddels 73-jarige Winterkorn werd in april 2019 aangeklaagd.

Winterkorn wordt fraude en oneerlijke concurrentie ten laste gelegd. Volgens de rechtbank is er met negen miljoen voertuigen in Europa en de Verenigde Staten gefraudeerd. In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen zogeheten sjoemelsoftware toepaste die de motor tijdens een emissietest anders liet draaien, met gunstigere waardes als gevolg.

Het dieselschandaal kostte Winterkorn in 2015 de kop, ondanks zijn verdediging dat hij geen weet had van de illegale praktijken, die Volkswagen inmiddels ruim 30 miljard euro hebben gekost. Het is nog niet bekend wanneer het proces tegen Winterkorn van start gaat.