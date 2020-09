Van de volledig elektrische Nissan Leaf zijn sinds de introductie in december 2010 inmiddels een half miljoen exemplaren gebouwd, zo laat het Japanse merk woensdag weten. Het jubileumexemplaar is een in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde Leaf die in Noorwegen is verkocht.

Vooral in de laatste jaren gaat het hard met de productie van de Leaf, die ook in de Verenigde Staten en Japan gebouwd wordt. Het duurde bijna acht jaar om tot een aantal van 300.000 stuks te komen, terwijl in 2019 al 400.000 exemplaren gemaakt zijn.

In Nederland kwam de Leaf in 2011 op de markt. Sinds dat moment zijn er 11.592 exemplaren op kenteken gegaan. In 2019 beleefde het model met 3.817 registraties vooralsnog zijn beste jaar.

De Leaf krijgt volgend jaar gezelschap van de eveneens elektrische Nissan Ariya, een 4,6 meter lange cross-over die minimaal 360 kilometer ver komt op een acculading.

