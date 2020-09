Volkswagen heeft de nieuwe Golf Variant gepresenteerd, de stationwagenversie van het model. De Variant-uitvoering is een stuk langer dan de reguliere Golf, wat niet alleen de bagageruimte ten goede komt, maar ook de passagiers op de achterbank.

De Golf Variant is 4,63 meter lang en is daarmee 35 centimeter langer dan de gewone Golf. De wielbasis nam met 6,7 centimeter toe tot 2,67 meter. De bagageruimte meet voortaan 611 liter, een winst van 6 liter ten opzichte van het vorige model.

Ten opzichte van de zustermodellen van Seat en SKODA, te weten de Leon en de Octavia, kan er iets minder bagage mee in de Golf. Met de achterbank plat zit de Volkswagen met een inhoud van 1.642 liter daarentegen precies tussen de Leon en Octavia in.

De nieuwe Golf Variant komt in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Informatie over het motorenaanbod wordt in de aanloop naar de introductie vrijgegeven.

De nieuwe Golf Variant is 35 centimeter langer dan de gewone Golf. (Foto: Volkswagen)

