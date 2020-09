Dacia, het budgetmerk van Renault, heeft de eerste foto's van de nieuwe Sandero vrijgegeven. Op de afbeeldingen is tevens de eveneens nieuwe Sandero Stepway te zien. De Sandero was in 2019 een van de tien bestverkochte auto's van Europa.

De nieuwe modellen zijn te herkennen aan andere, duidelijk plattere koplampen. Deze lichtunits zijn voortaan voorzien van opvallende led-dagrijverlichting. Foto's van het interieur ontbreken nog; deze worden later dit jaar getoond. Dan zal ook informatie over de motorisering van de nieuwe Sandero gedeeld worden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de Sandero de beschikking krijgt over benzine- en dieselmotoren. Daarnaast komt er een zogeheten Bi-Fuel-uitvoering, die ook op LPG loopt. De 1.0 Tce Eco-G-motor, zoals de krachtbron te boek staat, werd in maart geïntroduceerd voor de uitgaande versie van de Sandero.

De Sandero is van top tot teen vernieuwd. (Foto: Dacia)

