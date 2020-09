In de eerste acht maanden van dit jaar zijn 40.427 nieuwe bestelauto's verkocht, een daling van 27,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat maken BOVAG en dataprovider RDC maandag bekend. Vorig jaar stond de teller aan het einde van augustus op 55.836 exemplaren.

Het aantal registraties van nieuwe bestelwagens ligt al het hele jaar lager dan in 2019 en ook augustus was daarop geen uitzondering. Vorige maand gingen er 4.919 stuks op kenteken, een terugval van 17,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Mei was met een verkoopdaling van 51 procent vooralsnog de slechtste maand.

BOVAG rekent dit jaar niet op herstel van de markt voor bedrijfswagens. "De coronacrisis kan in het restant van 2020 nog meer roet in het eten gooien, aangezien de zakelijke markt de hand momenteel op de knip houdt", aldus de brancheorganisatie.

De tweedehandsmarkt voor bestelwagens zat tot en met augustus overigens wel in de lift. De verkoop nam met 2 procent toe tot 75.423 exemplaren.