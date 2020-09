Het ING Economisch Bureau verwacht dat er dit jaar in Nederland 340.000 nieuwe personenwagens op kenteken zullen gaan, zo maakt de denktank dinsdag bekend. Het zou een daling van 25 procent betekenen, waarmee de autoverkoop op het laagste niveau sinds 1968 uitkomt.

Met een prognose van 340.000 nieuwe auto's is het ING Economisch Bureau bovendien somberder gestemd over de verkoop dan BOVAG en RAI Vereniging. De brancheorganisaties stelden eerder dit jaar hun verwachting voor 2020 naar beneden bij tot 350.000 personenwagens.

Daarnaast rekent het ING Economisch Bureau niet op een automatisch opleving van het aantal registraties in 2021.

"De verwachte hogere werkloosheid drukt het herstel. Ook speelt mee dat de afzet van nieuwe auto's in Nederland voor meer dan 60 procent afhankelijk is van de zakelijke markt. Vaker thuiswerken is naar verwachting blijvend en werkgevers zullen daarop reageren. Als werknemers minder kilometers blijven maken, komen de nieuwverkopen onder druk te staan, ook al wordt dit dan deels gecompenseerd vanuit privé", aldus senior sectoreconoom Rico Luman.

Wel houdt Luman rekening met een steuntje in de rug van het grotere aanbod van relatief betaalbare elektrische auto's in 2021, waaronder de nieuwe Volkswagen ID.3.

Overigens constateert het ING Economisch Bureau ook enkele lichtpuntjes in de autosector. Zo zijn tweedehands auto's erg in trek dit jaar. Vorige week meldde BOVAG dat tot en met augustus tweeduizend gebruikte auto's meer verkocht zijn dan in dezelfde periode in 2019. Dit zorgt tevens voor voldoende werk bij garagebedrijven, aangezien de onderhoudsbehoefte van dergelijke voertuigen hoger is.