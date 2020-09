Het aantal reizigers dat incheckt voor een reis met het openbaar vervoer lag in de laatste week van augustus nog altijd 32 procent lager dan op een vergelijkbare dag een jaar eerder. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Op het hoogtepunt van de coronacrisis lag het aantal inchecktransacties 90 procent onder het niveau van 2019.

Het CBS stelde samen met Translink, het bedrijf dat de transacties voor vervoerders verzorgt, cijfers samen over het aantal check-ins. Het aantal inchecktransacties lag op 10 maart, net voor aanvang van de lockdown, op 4,73 miljoen.

Dat aantal zakte vervolgens drastisch in, om na begin mei weer gestaag op te lopen. In de laatste week van augustus checkten 1,95 miljoen reizigers in.

Het laagste niveau werd op 5 mei bereikt. Niet alleen gold de lockdown toen nog, het was tevens voor veel werknemers een vrije dag. Die dinsdag kwam het aantal check-ins uit op 460 duizend, oftewel 90 procent minder dan een jaar eerder.

Het CBS zag op het hoogtepunt van de coronacrisis een lichte verschuiving van de piek in de ochtendspits naar het uur tussen 7.00 en 8.00 uur in de ochtend in plaats van een uur later. In de middag werd het drukker tussen 16.00 en 17.00 uur.

Dit heeft er volgens het CBS niet alleen te maken dat mensen buiten de spits willen reizen, maar mogelijk ook met het gegeven dat mensen in cruciale beroepen doorgaans eerder beginnen en weer huiswaarts keren. Sinds halverwege mei is de ochtendspits weer op het gebruikelijke moment.