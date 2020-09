Elon Musk is tijdens zijn bezoek aan Duitsland vorige week ook langs Volkswagen geweest, zo heeft topman Herbert Diess maandag op LinkedIn bekendgemaakt. Musk maakte samen met Diess onder meer een proefrit in de elektrische Volkswagen ID.3, die deze maand op de markt komt.

Musk was vorige week in Duitsland voor een bezoek aan het bouwterrein net buiten Berlijn, waar de nieuwe Tesla-fabriek moet verreizen. Op woensdag blijkt de Tesla-topman bovendien een ontmoeting te hebben met zijn tegenhanger bij het Volkswagen-concern, Herbert Diess. De Duitser plaatse eerder op maandag een video van de twee, waarin ze op luchthaven Braunschweig-Wolfsburg een proefrit maken met de Volkswagen ID.3.

Musk vroeg Diess onder meer naar de accucapaciteit van de ID.3 en de aanwezige veiligheids- en rijhulpsystemen. Het stuurgedrag viel in de smaak, zo valt op te maken uit de video. Volgens Diess was de Tesla-CEO minder te spreken over de trekkracht op hogere snelheid en de tussenacceleratie van de Volkswagen.

In de hangar op het vliegveld was tevens een testexemplaar van de aanstaande Volkswagen ID.4 te zien. Het is niet bekend of Musk ook met dit model onderweg is geweest.

61 Elon Musk maakt een testrit in een elektrische Volkswagen

