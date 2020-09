In juli introduceerde parkeerapp Parkmobile de nieuwe Find & Park-functie. Dit moet gebruikers een indicatie geven waar er doorgaans parkeerplek op straat is, zodat nodeloos rondrijden voorkomen wordt. NU.nl sprak met Parkmobiles managing director Esther van der Meer over de nieuwe feature en de toekomst van parkeren in de stad.

"Veel rondjes moeten rijden in steden opzoek naar een parkeerplek is irritant en stressvol", zegt Esther van der Meer, managing director bij Parkmobile. Zodoende werd de Find & Park-feature gepresenteerd.

Het idee was om dit al aan het begin van het jaar te doen, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Toch was er alles aan gelegen de mogelijkheid snel in de lucht te krijgen. "Het voegt iets toe in de huidige setting, namelijk dat het kan helpen om drukke plekken te vermijden", zegt Van der Meer.

Find & Park is inmiddels beschikbaar in Amsterdam maar met het najaar op komst, waardoor mensen toch vaker naar de auto grijpen, moeten steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven binnen enkele maanden toegevoegd worden.

Ook in andere grote steden moet Find & Park beschikbaar komen. (Foto: Pro Shots)

'Straatplekken vinden is nog niet gebruikelijk'

De Find & Park-functie werkt op basis van een combinatie van statistische data uit het verleden en dynamische data, verkregen door het inzetten van scanauto's die door de straten van Amsterdam hebben gereden. Op basis daarvan wordt een voorspelling gemaakt van waar je de beste kans op een parkeerplek hebt.

"De feedback van gebruikers is positief. Ook zelf hebben we tijdens tests vastgesteld dat nauwkeurigheid erg goed is. Dit zien we terug in het aantal gebruikers dat opnieuw van Find & Park gebruik maakt, wat betekent dat zij erop vertrouwen en het dus goed functioneert", aldus Van der Meer.

De nieuwe feature van Parkmobile lijkt op het eerste gezicht niet heel zinvol, aangezien je via verschillende apps, waaronder Parkmobile zelf, gewoon een parkeerplek in de stad kunt reserveren. Dat betreffen echter parkeerplekken in garages.

"Straatplekken vinden is nog helemaal niet gebruikelijk, dus wat we hiermee willen doen is aantonen waar er ruimte kan zijn. Op die manier kunnen mensen op straat parkeren wanneer een garage geen optie is", vervolgt Van der Meer.

'Innoveren is noodzaak'

De keuze voor een dergelijke feature is eveneens opmerkelijk, aangezien er een beweging op gang is in veel steden om de auto juist zoveel mogelijk uit de stad te weren. Wat betekent dat voor het verdienmodel van bedrijven als Parkmobile? Zijn dergelijke applicaties op termijn niet meer nodig, omdat je überhaupt niet meer kan of mag parkeren?

"Het is niet ondenkbaar, tenzij je innoveert", zegt Van der Meer. "De data die we verkrijgen via Find & Park delen we met stadsbesturen, zodat ook zij kunnen zien waar de druk afneemt en waar deze weer wat gelijkmatiger wordt. Op basis hiervan kunnen zij beslissen wat ze met die zones willen. Moet er een P&R komen of misschien wel een zogeheten mobiliteitshub?"

Volgens Van der Meer moet er dan ook gezocht worden naar een balans tussen hetgeen dat aansluit op het beleid van de stad enerzijds en wat goed is voor de parkeerder anderzijds.

"Wij moeten zorgen dat de parkeergelegenheid voor het type voertuig dat nog gewenst is, kan blijven plaatsvinden op straat of op alternatieve locaties. Zolang je dat blijft doen, blijf je het aanbod verrijken."

Pilot met RAI Amsterdam in aantocht

Dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo zal Parkmobile binnen afzienbare tijd een pilot met beurs- en congresorganisatie RAI Amsterdam aankondigen. Het RAI-gebouw heeft enorme parkeergarages die nu onbenut blijven.

Daarnaast is Parkmobile in gesprek met de NS, dat graag ziet dat de reizigers die nog wel met het OV reizen of die daar niet onderuit komen, geholpen worden met parkeergelegenheid of extra mobiliteitsopties.