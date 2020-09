Nu automatisering en digitalisering autorijden zowel gemakkelijker als ingewikkelder maken, is er één aspect dat al decennialang niet aan verandering onderhevig is: het oude vertrouwde onderhoudsboekje. Kopers van tweedehandsauto's zien dit als een onderdeel waar je bij een aankoop echt op moet letten. Nostalgie? Ja, want het digitale onderhoudsboekje is aan een niet te stuiten opmars bezig.

Het digitale onderhoudsboekje bestaat misschien al langer dan je denkt. Frank Bouman, die nu elektronicadeskundige bij AutoWeek is en vele jaren werkzaam is geweest in een autobedrijf, kwam er in 2007 voor het eerst mee in aanraking.

"Voor een klant hadden we een onderhoudsbeurt aan een Mazda uitgevoerd en hij vroeg toen of we het onderhoudsboekje konden invullen. Digitaal, welteverstaan. Daar had ik toen nog nooit van gehoord, maar Mazda bleek zoiets al sinds 2005 te hebben. Mazda was het automerk dat dit fenomeen introduceerde. Het kostte mij maar liefst zes weken om er wegwijs in te worden!"

Toch zag hij er wel meteen het voordeel van in. Want een papieren onderhoudsboekje kan in de loop der jaren verloren gaan, zeker als een auto wat ouder is en regelmatig van eigenaar verandert. "Bovendien is het van nut bij import", aldus Bouman.

"Stel, je koopt een auto in Zweden die je naar hier haalt. Door de uiteraard in het Zweeds vermelde reparaties en onderhoudsbeurten via een druk op de knop te vertalen, weet je precies wat in het land van herkomst allemaal aan de auto is verspijkerd. En net als bij het papieren boekje vul je het gewoon in het Nederlands in. Verder is een digitaal onderhoudsboekje waterdicht. Dus als het vanaf nieuw is ingevuld, kun je meteen controleren of de kilometerstand correct is."

'Digitaal invullen kan een tijdrovende klus zijn'

Nog voor het nieuwe decennium aanbrak, volgde Mercedes-Benz, waarna BMW in 2010 niet kon achterblijven. Inmiddels zijn ook Audi, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, MINI, Rolls-Royce, SEAT, SKODA, smart en Volkswagen overstag gegaan.

De dagen van de papieren versie lijken geteld, hoewel er nog genoeg merken zijn die de overstap niet hebben gemaakt. Op het moment van schrijven zijn Dacia, Renault en Toyota met deze transitie bezig.

Bouman weet intussen dat het een flinke uitdaging kan zijn om je weg te vinden in al die digitale onderhoudsboekjes. "Inmiddels ben ik eraan gewend, maar zeker in het begin was het flink puzzelen. Ook omdat elk merk een eigen opbouw en vormgeving van het digitale onderhoudsboekje heeft, met soms ook nog verschillen tussen de modellen onderling."

"Het invullen kan daardoor voor universele garagebedrijven, waar auto's van allerlei merken in de werkplaats komen, een behoorlijk tijdrovende klus zijn. Niet iedereen is net zo handig achter de laptop als onder de motorkap."

Het invullen van een digitaal onderhoudsboekje is niet voor iedereen even gemakkelijk. (Foto: 123RF)

'Laat je garage een uitdraai maken'

Kan de consument het digitale onderhoudsboekje ook inzien? Autofabrikanten bieden garagebedrijven toegang tot de digitale onderhoudsboekjes. Voor consumenten ligt dat anders. Vaak is toegang via een app mogelijk, maar dan moet het zogenoemde connected abonnement wel actief zijn op het voertuig.

Zo heeft Jaguar Land Rover een website waar eigenaren van voertuigen de historie van hun auto kunnen inzien. BMW en MINI bieden de mogelijkheid om de inhoud van het digitale onderhoudsboekje met het IDrive-systeem in de auto te synchroniseren. Het autobedrijf heeft daar wel speciale apparatuur voor nodig.

"Buiten deze specifieke voorbeelden: de bewuste autoconsument die weet dat zijn of haar auto een digitaal onderhoudsboekje heeft, doet er goed aan het autobedrijf daarop te attenderen. Dat kan dan voor hem of haar een print maken", aldus Bouman. En zo eindigen we alsnog met een papieren document in de auto.

