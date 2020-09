11.676 nieuwe motorfietsen zijn in de eerste acht maanden van dit jaar op kenteken gegaan, tegenover 11.607 exemplaren in dezelfde periode vorig jaar. Dat melden BOVAG en dataprovider RDC vrijdag.

De winst op 2019 komt volgens BOVAG op het conto van elektrische motorfietsen. Er werden tot en met augustus tweehonderd volledig elektrische motorfietsen geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er nog 114.

Door de opgebouwde verkoopvoorsprong op 2019 rekent BOVAG voor dit jaar op een kleine stijging naar in totaal nieuwe veertienduizend motorfietsen. Yamaha, Kawasaki en BMW zijn marktleiders in Nederland. Samen zijn de merken goed voor de helft van de verkoop gedurende de eerste acht maanden. In augustus steeg de verkoop met 6 procent naar 1.293 stuks