Het Amerikaanse bedrijf Hennessey Performance opent de orderboeken voor de Mammoth 6X6, zijn recentste creatie. De pick-uptruck heeft zes wielen en 1.217 pk. Hennessey zal slechts drie exemplaren bouwen, die deze vrijdag in de Verenigde Staten in de verkoop gaan.

De pick-uptruck met zes wielen is gebaseerd op de vorige maand gepresenteerde RAM TRX. Dat type heeft een V8-motor met 711 pk, maar dat was voor Hennessey niet genoeg. Daarom wisselt het bedrijf de motor om voor een 1.217 pk sterk exemplaar met 7 liter inhoud.

De Mammoth 6X6 volgt op de vergelijkbare VelociRaptor 6X6 en de Goliath 6X6, modellen die Hennessey bouwde op basis van respectievelijk de Ford F-150 en de Chevrolet Silverado.

Met een basisprijs van 500.000 dollar (ruim 420.000 euro) is de Mammoth echter flink duurder. Bovendien is de auto met een oplage van slechts drie stuks exclusiever dan de andere zeswielers, waar in totaal vijftien stuks van zijn gemaakt. Een RAM TRX zit overigens bij de vraagprijs inbegrepen; die hoef je niet eerst zelf aan te schaffen.

"Een Mammoth 6X6 met een 1.217 pk sterke motor is compleet van de zotte en dat is precies waarom we dit doen", zegt Hennessey-oprichter en CEO John Hennessey in een persbericht. Geïnteresseerden kunnen in de Verenigde Staten vanaf 12.00 uur een order plaatsen.