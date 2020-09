Er zijn in Nederland tot en met augustus van dit jaar al meer nieuwe snorfietsen verkocht dan in heel 2019. Het totaal stond eind augustus op 41.627 exemplaren, terwijl de verkoopteller aan het einde van vorig jaar op 39.000 stuks uitkwam. Dat melden BOVAG, RAI Vereniging en dataprovider RDC donderdag.

Ook in de afgelopen maand werden weer fors meer snorfietsen verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. In augustus gingen 7.330 nieuwe exemplaren op kenteken, een toename van 74 procent.

In juli lag de verkoop 61 procent hoger, in juni 83 procent. De afgelopen drie maanden hebben dan ook een aandeel van 55 procent in de dit jaar verkochte snorfietsen. Van de 41.627 snorfietsen die dit jaar verkocht werden, waren bijna 9.000 stuks elektrisch.

Overigens zijn het niet alleen particulieren die een snorfiets aanschaffen, ook aanbieders van deelscooters als Felyx en GO Sharing zijn grote afnemers. Dit jaar kochten dergelijke bedrijven en andere zakelijke klanten 5.117 snorfietsen. Daarmee was een op de acht nieuw verkochte snorfietsen een zakelijke registratie.

'Negatieve impact van helmplicht verwacht'

"Of de verkoopstijging zich doorzet in de rest van het jaar, zal enerzijds afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en anderzijds hangt nog immer een landelijke helmplicht voor snorfietsers boven de markt", schrijft BOVAG.

"Die maatregel zal grote negatieve impact hebben op de populariteit van de voertuigcategorie en daarmee ook op de aanstaande verplichte elektrificatie van snorfietsen per 2025 in Nederland."

Bromfietsen - de speed pedelcs niet meegerekend - waren in de eerste acht maanden van dit jaar minder in trek. In totaal gingen 14.186 brommers op kenteken, 95 exemplaren minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Speed pedelecs waren daarentegen wel in populair. Tot en met augustus steeg de verkoop ervan met 37,5 procent tot 3.381 stuks.