Brabham heeft donderdag de straatlegale versie van de BT62-sportwagen onthuld: de BT62R. Onder anderen Le Mans-coureur David Brabham, zoon van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Jack Brabham, zit achter het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de sportwagen.

Brabham is dan ook een bekende naam in de racewereld. Niet alleen vanwege de prestaties van Jack Brabham, maar ook als fabrikant van open racewagens en als constructeur in de Formule 1.

De Brabham BT62R wordt aangedreven door een 710 pk sterke V8-motor van Ford. De krachtbron is gekoppeld aan een zesbak. De auto accelereert in ongeveer drie seconden naar 100 kilometer per uur en heeft een top van zo'n 320 kilometer per uur.

Ten opzichte van de circuitauto heeft Brabham het uitlaatsysteem gewijzigd, zodat de auto minder lawaai produceert. Daarnaast kan de rijhoogte worden aangepast, zodat je over een drempel kan. De prijs van de BT62R is nog niet bekend. Wel zegt Brabham dat er al een aantal exemplaren verkocht zijn, die binnen enkele weken afgeleverd zullen worden.

In de jaren zestig was Brabham de grootste fabrikant van racewagens ter wereld. Het won twee constructeurstitels en drie coureurs werden wereldkampioen Formule 1 in auto's van Brabham, de Braziliaan Nelson Piquet zelfs tweemaal (1981 en 1983).

De BT62R steekt zijn raceafkomst niet onder stoelen of banken. (Foto: Brabham)

