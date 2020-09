DAF heeft zijn CF Electric voorzien van een nieuw accupakket, waarmee het rijbereik van de elektrische vrachtwagen verdubbelt tot ruim 200 kilometer. Bovendien resulteert het accupakket van de nieuwe generatie in een flinke gewichtsbesparing.

Het accupakket van 350 kWh (waarvan 315 kWh bruikbaar) is 700 kilo lichter dan het uitgaande exemplaar, wat geheel ten goede komt aan het laadvermogen van de CF Electric. De batterijcellen van het accupakket zijn geheel in gel gevat, waardoor ze altijd op de optimale temperatuur zitten. Dit komt de prestaties en levensduur ten goede.

Het opladen van het accupakket duurt bij een vermogen van 250 kW ongeveer 75 minuten.

Het rijbereik lijkt ondermaats, aangezien elektrische stadsauto's tegenwoordig al flink verder komen op een lading stroom. De CF Electric weegt echter minimaal 9 ton, waardoor 220 kilometer vooralsnog het maximaal haalbare is.

DAF levert bij aanschaf dan ook specifiek advies over de inzetbaarheid van de CF Electric, die sinds 2018 op de weg is. De verkoop van de verbeterde versie begint in september, de eerste leveringen staan voor begin 2021 gepland.