Rijbewijzen die vóór december dit jaar verlopen, blijven langer geldig, maakt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen donderdag bekend. De uitzondering wordt gemaakt vanwege de coronacrisis. De uitzondering kan gemaakt worden nu de Europese Commissie dit verzoek vanuit Nederland goedgekeurd heeft.

Normaal gesproken moet een rijbewijs - afhankelijk van de categorie - na vijf of tien jaar verlengd worden. Voor de mensen met een rijbewijs dat dit jaar tussen 1 februari en 1 december is verlopen of verloopt, wordt een uitzondering gemaakt.

Het rijbewijs blijft na de verloopdatum nog negen maanden geldig. Dat geldt ook voor beroepschauffeurs met code 95 op hun rijbewijs. Eind mei werd al een kortere verlenging aangekondigd.

Het is volgens het CBR vanwege het coronavirus voor sommige mensen niet mogelijk om het rijbewijs te verlengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (vaak oudere) mensen die een herkeuring nodig hebben.

Wie binnen de gestelde periode een aflopend rijbewijs heeft, kan voorlopig dus gewoon blijven rijden binnen de EU. In aanloop naar 1 december wordt waarschijnlijk bekeken of een verdere verlenging nodig is.

Kijk ook op AutoWeek.nl