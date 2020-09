De Nederlandse basisprijs van de in november gepresenteerde Mercedes-Maybach GLS 600 is vastgesteld op 227.893 euro. Daarmee wordt de prijs van de tot nu toe duurste versie van de GLS, de zogeheten AMG-uitvoering, met ruim 8.500 euro overtroffen.

De eerste SUV die onder het Maybach-label van Mercedes-Benz op de markt komt is weliswaar duurder dan de AMG-versie, maar is toch minder krachtig.

De Mercedes-Maybach GLS 600 is goed voor 557 pk, tegenover 612 pk voor de AMG-variant van de GLS. Dankzij ondersteuning van het mild-hybridsysteem krijgt de Maybach er kortstondig 22 pk bij.

De Maybach GLS is in tegenstelling tot de gewone GLS geen zevenzitter. In plaats daarvan monteert Mercedes achterin twee zogeheten captain seats, die zich uitgebreid laten verstellen. Andere leverbare opties zijn een koelkast voor drie flessen champagne, champagneglazen met een zilveren voet en een werktafeltje.

De Mercedes-Maybach GLS is te herkennen aan de grille met verticale spijlen, extra chroom en Maybach-logo's op de zogeheten C-stijl, het deel tussen de achterste zijruiten en de achterklep. Daarnaast staat het model op speciaal voor de Maybach GLS ontworpen wielen van 22 of 23 inch.

Aan luxevoorzieningen geen gebrek achter in de Maybach. (Foto: Daimler)

