Peugeot heeft in navolging van de 3008 nu ook de 5008 opgewaardeerd. Net als het zustermodel krijgt de 5008 het nieuwe familiegezicht aangemeten. Binnenin monteert het merk een groter aanraakscherm voor het infotainmentscherm.

De vernieuwde Peugeot 5008 is te herkennen aan de langwerpige leddagrijverlichting in de vorm van slagtanden. Daarnaast monteert het Franse merk een nieuwe grille en andere voorbumper.

Binnenin groeide het aanraakscherm voor het infotainmentsysteem naar 10 inch. Tevens zijn andere afwerkingsopties en materialen beschikbaar. Daarnaast zijn nieuwe lakkleuren en wielen leverbaar en is de werking van de rijhulp- en assistentiesystemen verbeterd.

De Peugeot 5008 is onveranderd alleen met een benzine- of dieselmotor leverbaar. De krachtbronnen leveren 130 of 180 pk. Alleen de 130 pk sterke blokken zijn in combinatie met handbak leverbaar.

Voortaan is ook houtinleg leverbaar in de Peugeot 5008. (Foto: Peugeot)

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl