106.000 gebruikte auto's zijn in augustus in Nederland verkocht, een stijging van 1,9 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat maken BOVAG en dataprovider RDC woensdag bekend. Gekeken naar de eerste acht maanden van dit jaar staat de verkoopteller op 860.170 exemplaren.

Daarmee zijn er tot en met augustus tweeduizend meer gebruikte auto's verkocht in Nederland vergeleken met vorig jaar. Volkswagen was met 104.000 exemplaren het bestverkochte merk op de tweedehandsmarkt, gevolgd door Peugeot en Opel. De populairste modellen zijn de Volkswagen Golf en de Volkswagen Polo. De Renault Clio en Opel Corsa delen de derde plek.

"Na de forse verkoopstijgingen van juni en juli lijkt de occasionverkoop in augustus in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen", schrijft BOVAG in een persbericht.

"Hoe een en ander zich de rest van het jaar ontwikkelt, is grotendeels afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen rondom het coronavirus. Duidelijk is in elk geval dat veel mensen die voornamelijk vanwege de restricties in het openbaar vervoer op zoek waren naar een auto, intussen hun slag hebben geslagen."