Toen Opel in juni de nieuwe Mokka presenteerde, was dat met een geheel elektrische aandrijflijn. Nu mogen ook de benzine- en dieselmotoren opdraven. Opel levert de auto dadelijk met een benzinemotor van 1,2 liter en een dieselkrachtbron van 1,5 liter.

De benzinemotor is er met 100 of 130 pk. De sterkste variant is leverbaar in combinatie met een automatische transmissie. De diesel is goed voor 110 pk.

Opel grijpt te introductie van verbrandingsmotoren tevens aan om de nieuwe GS Line van de Mokka te presenteren. Deze versie is te herkennen aan rode accenten en de hoogglanszwarte afwerking van de grille, het logo en de raamomlijsting. Ook binnenin keren de rode accenten terug.

De Mokka met benzine- of dieselmotor komt later deze maand op de markt. Prijzen zijn nog niet bekend.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl