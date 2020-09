Mercedes heeft woensdag de nieuwe S-Klasse onthuld. Bij de presentatie van een nieuwe S-Klasse deelt het merk doorgaans tal van innovaties, die pas later op andere modellen leverbaar worden. Zo kan de auto in het donker verkeersborden en waarschuwingssignalen op de weg projecteren. Ook moet het medio volgend jaar mogelijk zijn om de S-Klasse zelf te laten rijden.

De nieuwe Mercedes S-Klasse kan met het optionele Drive Pilot-systeem namelijk zelfstandig rijden op niveau 3, het derde niveau van de vijf stappen naar volledig autonome voertuigen. Dit moet volgens het merk in de tweede helft van volgend jaar op bepaalde snelwegtrajecten in Duitsland mogelijk worden. Mercedes belooft dat je als bestuurder dan kan internetten tijdens het rijden.

Ook het automatisch in- en uitparkeren met de smartphone is dankzij extra sensoren en een meesturende achteras nu nog gemakkelijker. Volgens Mercedes is de nieuwe S-Klasse technisch tevens klaar om zich geheel zelf te parkeren in parkeergarages die voorzien zijn van Automated Valet Parking-infrastructuur.

Daarnaast geeft het merk hoog op over het nieuwe zogeheten head-updisplay, dat informatie op de voorruit projecteert. De duurdere versie daarvan kan geanimeerde afslagpijlen virtueel op de weg projecteren, zodat je precies weet waar je af moet slaan.

De koplampen van de nieuwe S-Klasse kunnen ook veel meer dan alleen voor lichtopbrengst zorgen. Personen langs de kant van de weg die je als bestuurder niet kan zien, worden aangelicht. Ook kunnen de koplampen een graafmachine op de weg projecteren als er verderop wegwerkzaamheden zijn. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld stopborden.

Zoals hier te zien kunnen de achterwielen meesturen. (Foto: Mercedes-Benz)

Orderboeken gaan later deze maand open

De nieuwe Mercedes S-Klasse meet 5,18 meter in lengte en 1.95 meter in de breedte, waarmee de auto een fractie groter is dan zijn voorganger. De S-Klasse wordt in eerste instantie leverbaar met zescilinder benzine- en dieselmotoren.

De benzinemotoren zijn voorzien van mild-hybridtechniek. Later volgt een V8-motor met dezelfde elektrische ondersteuning en in 2021 een versie met plug-inhybrideaandrijflijn. Hiermee kan je volgens Mercedes tot 100 kilometer volledig elektrisch rijden.

De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse kan in Duitsland later deze maand al besteld worden. In december verschijnt het model op de markt. De introductie in de Verenigde Staten en China staat voor februari 2021 gepland. Prijzen zijn nog niet bekend.

Het Mercedes-interieur kenmerkt zich door grote schermen. (Foto: Mercedes-Benz)

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl