26.461 nieuwe personenauto's zijn in augustus in Nederland op kenteken gegaan, een daling van 21,5 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, maken RAI Vereniging, BOVAG en dataprovider RDC dinsdag bekend. Kia was in de afgelopen maand met 2.457 stuks het merk met de meeste registraties.

Ook Peugeot en Volkswagen hadden met respectievelijk 2.222 en 2.074 registraties een goede maand. Het bestverkochte model was de Kia Niro, gevolgd door de Volkswagen Polo en de Opel Corsa. De Peugeot 208 en de Toyota Corolla maken de top vijf compleet.

Gemeten over de eerste acht maanden van dit jaar staat de teller op 219.129 nieuwe personenwagens, tegenover 293.043 exemplaren een jaar eerder.

Het aantal registraties van nieuwe auto's vertoont al maanden een dalende lijn. Alleen juli was dankzij een inhaalslag wat het aantal afleveringen betreft een uitschieter. Het aantal nieuwe personenwagens dat op kenteken ging, steeg in die maand met 4 procent.