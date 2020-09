Bij Peugeot maken ze goede sier met opvallende vormgeving, fraaie interieurs en mooi materiaalgebruik, zo ook bij de elektrische e-2008. Deze auto is bovendien ruim voor de klasse waarin hij opereert. Dat maakt de Peugeot wel kostbaar, waardoor de e-2008 moet concurreren met een krachtigere Hyundai, die bovendien meer accucapaciteit biedt. AutoWeek zocht uit of je voor range of ruimte moet gaan.

432 Eerste dubbeltest: Peugeot e-2008 tegen de Hyundai Kona Electric