De curator verantwoordelijk voor de afwikkeling van het faillissement van Spyker Services deelde vorig week de nodige misstanden in zijn faillissementsverslag, zo berichtte RTL Nieuws. Spyker-topman Victor Muller reageerde dezelfde week nog op de aantijgen en zei dat het allemaal wel meeviel. De dag erop kondigde het sportwagenmerk zijn wederopstanding aan. Een terugblik op een roerige week.

Afgelopen vrijdag was daar ineens een aankondiging op de website van Spyker; het sportwagenmerk is terug en zal in 2021 zijn eerste flagshipstore openen in Monaco, waar nieuwe modellen getoond moeten worden. Ook elders in de wereld moeten dergelijke toonzalen worden geopend.

Daarnaast zullen de aftersales- en reparatieafdelingen verplaatst worden naar Duitsland. Daar moeten ook de productiefaciliteiten verrijzen, waar de langverwachte Spyker C8 Preliator van de band moet komen. Het model werd al in 2016 aan de wereld getoond, maar tot productie-exemplaren kwam het niet. Ook de B6 Venator uit 2013 en de D12 Peking-to-Paris uit 2006 staan op de nominatie om ditmaal daadwerkelijk in productie te gaan.

Dit alles is volgens Spyker mogelijk dankzij een samenwerking met de Russische zakenman Boris Rotenberg en diens compagnon Michail Pessis, beiden in bezit van een Spyker. De bedrijven van de twee - BR Engineering, raceteam SMP Racing en design- en marketingbedrijf Milan Morady - moeten erop toezien dat de genoemde drie modellen van Spyker het levenslicht zien.

Ook de B6 Venator moet alsnog in productie gaan. (Foto: Spyker)

Drie keer is scheepsrecht?

Daar zag het eerder die week niet naar uit. Bij het eerder dit jaar failliet verklaarde Spyker Services, de afdeling verantwoordelijk voor het onderhoud aan in totaal 265 geproduceerde Spyker-modellen, zou het een rommeltje zijn. "In dit faillissement zijn inderdaad veel zaken niet helder", bevestigde curator Dennis Steffens tegenover RTL Nieuws.

In gesprek met RTL Z zei Muller later die week dat het met de misstanden allemaal wel meeviel en dat schuldeisers schadeloos gesteld zouden worden. "Dat gaat absoluut gebeuren. Door corona duurt dat alleen wat langer dan gedacht." Letterlijk een dag later werd het bericht over de wederopstanding van Spyker de wereld in gestuurd. Het is de derde poging om het merk nieuw leven in te blazen.

Spyker voorzag in 2006 de trend van super-SUV's. Helaas bleef het bij dit showmodel. (Foto: Spyker)

Spyker stortte zich in extravagante avonturen

Spyker zoals we dat tegenwoordig kennen werd in 1999 opgericht door Muller en ingenieur Maarten de Bruijn, waarna een jaar later de productie van de exclusieve C8 Spyder-sportwagen van start ging. Naast extravagante modellen met bijpassende prijzen staat de korte geschiedenis van het merk ook bol van de extravagante avonturen.

Onder leiding van grootaandeelhouder Michiel Mol werd in 2006 het Midland F1 Racing Formule 1-team overgenomen, waardoor Spyker gedurende het seizoen 2007 actief was in de Formule 1. In september van dat jaar werd het team, wat anno 2020 als Racing Point door het leven gaat, weer van de hand gedaan.

In 2010 nam Spyker het Zweedse merk Saab over van General Motors. Krap twee jaar later moest Muller faillissement voor Saab aanvragen, terwijl Spyker zelf in 2014 failliet verklaard werd. Het jaar erop was het merk geherstructureerd, maar tot serieproductie van de eerder genoemde C8 Preliator kwam het niet, ondanks toezeggingen van Muller in april 2018.

De Spyker Formule 1-auto in actie in Brazilië in 2007. (Foto: Morio)

Spyker bouwde de Gouden Koets

Het oorspronkelijke Spyker stamt uit 1880 en is onder meer verantwoordelijk voor de Gouden Koets die op Prinsjesdag wordt ingezet. In 1899 begon het merk met het bouwen van auto's.

Spyker was verantwoordelijk voor tal van innovaties, zoals vierwielaandrijving, remmen rondom, de motor voorin en de eerste zescilindermotor ter wereld. Er zijn tot aan het faillissement in 1926 naar verluidt ongeveer tweeduizend oorspronkelijke Spykers geproduceerd. Daarnaast leverde het merk nog gevechtsvliegtuigen en vliegtuigmotoren.

