Peugeot heeft dinsdag de gefacelifte 3008 gepresenteerd. Het model heeft een nieuw front gekregen, waarmee het uiterlijk van de auto weer in de pas loopt met dat van de recent geïntroduceerde 208 en 2008. Binnenin monteert Peugeot een groter aanraakscherm voor het infotainmentsysteem.

De meest in het oog springende wijziging betreft de komst van de led-dagrijverlichting, ook wel de slagtanden genoemd. Deze lopen tot in de nieuw getekende voorbumper door, net als bij de 208, 2008 en 508 al het geval was. Ook de grille is nieuw, terwijl de koplampen en achterlichtunits voortaan anders ingedeeld zijn.

De wijzigingen binnenin blijven beperkt tot een nieuw aanraakscherm van 10 inch voor het multimediasysteem, nieuwe materiaalsoorten en andere afwerkingsopties. Het aanbod aan rijhulp- en veiligheidssystemen werd verder verbeterd.

De Peugeot 3008 is als het uitgaande model leverbaar met benzine- en dieselmotoren, als ook met een plug-inhybrideaandrijflijn. Die laatste is er met een systeemvermogen van 225 pk en voorwielaandrijving of 300 pk en vierwielaandrijving. De benzinemotoren leveren 130 en 180 pk, de diesel 130 pk.

De zevenzits Peugeot 5008 ondergaat een vergelijkbare opwaardeersessie. Dit model wordt later deze week gepresenteerd.

Het aanraakscherm werd vergroot tot 10-inch. (Foto: Peugeot)

Kijk op AutoWeek.nl voor meer informatie en foto's.