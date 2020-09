Wat is de beste elektrische fiets? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Elektrisch fietsen zie je steeds meer. Ook onder schoolgaande jeugd en forensen worden e-bikes steeds populairder. Het voordeel van een e-bike is natuurlijk dat je het fietsen zo zwaar maakt als je zelf wil. Heb je wind tegen, dan kun je de ondersteuning gemakkelijk iets hoger zetten.

De Consumentenbond test e-bikes op onder meer elektrische ondersteuning, actieradius en bediening en uitrusting van de fiets.

Er zijn in totaal 390 elektrische fietsen getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn. Door de coronacrisis kunnen e-bikes wel tijdelijk minder goed verkrijgbaar zijn.

Een fiets van Flyer komt als Beste uit de Test. Een e-bike van Cube is de Beste Koop.

NB.: Er kwamen meer fietsen als Beste uit de Test. We lichten hier de fiets uit met de laagste richtprijs én die nog goed verkrijgbaar is.

De Flyer is een comfortabele fiets, die sportief schakelt. Hij heeft een derailleur met tien versnellingen. Hierdoor kun je er ook prima mee fietsen in bergachtig landschap. Handig als je hem mee wil nemen op vakantie.

Hij heeft een motor van Bosch die stil is en goed presteert. De ondersteuning is krachtig, maar voelt soepel. De actieradius is uitstekend. Met een volle accu (625 Wh) fiets je zo'n 50 tot 125 kilometer. Verder heeft de fiets goede hydraulische schijfremmen en bredere banden voor meer comfort.

Een nadeel is dat de kettingkast niet afgesloten is. In combinatie met de derailleur vergt dat wat meer onderhoud. Wil je liever minder onderhoud? Er is ook een variant van de Flyer Gotour 6 met naafversnelling én een flink duurdere variant met riemaandrijving.

De Flyer is niet goedkoop. Maar daar krijg je wel een hele goede fiets voor terug. Fiets je weinig of alleen korte afstanden? Dan is een goedkopere fiets met een minder zware motor of kleinere accu misschien een betere keuze.

De Cube is met de richtprijs van 2.400 euro niet echt goedkoop. Maar het is wel de e-bike met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De fiets voelt sportief aan. Hij schakelt sportief en je zit iets voorovergebogen. Net als de Flyer heeft dit model ook een derailleur met tien versnellingen. De kettingkast is open, dus je zult hem wel wat vaker moeten onderhouden.

De motor is net als bij de Flyer van Bosch, maar met een iets kleinere accu (500 Wh). Het is een prima motor met een goede actieradius. Je fietst zo'n 40 tot 100 kilometer op de volle accu.

Net als de Flyer heeft ook de Cube goede hydraulische schijfremmen en bredere banden voor meer comfort.

Let op: er komt binnenkort een nieuwe versie van deze Cube uit. Hij is nagenoeg gelijk aan dit model. Je kunt hem al bestellen, maar zult dan wel even geduld moeten hebben.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.