Aan het einde van het vorige decennium was daar ineens de gedroomde oplossing voor al die automobilisten die met lede ogen moesten toezien hoe motorrijders tussen de file door glipten. Piaggio introduceerde namelijk zijn MP3 LT, een motorscooter waar je ook met een autorijbewijs mee op pad mocht. Is een MP3 anno 2020 nog steeds een alternatief voor het woon-werkverkeer?

Het mag inmiddels bekend zijn: veel forenzen zijn op zoek naar alternatieven voor het openbaar vervoer. Dit is onder meer terug te zien in de gestegen verkoop van tweedehands auto's, brom- en snorfietsen en motoren. De verkeersdrukte is nog altijd niet zodanig dat je iets moet hebben waarmee je tussen de files door kan, maar het is uiteraard mooi meegenomen als het dadelijk weer ouderwets vol is op de snelwegen.

De Piaggio MP3 kan nog altijd die rol vervullen, helemaal als je voor 19 januari 2013 je rijbewijs B hebt behaald. Dan stap je als automobilist namelijk zo op. Is de afgifte datum na de 19e, dan moet je - afhankelijk van het vermogen van de motorscooter - alsnog rijbewijs A1 of A halen.

De zithouding is bijzonder comfortabel. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)

Vergrendelingsfunctie erg handig

Ik behoor tot de categorie die met het autorijbewijs met de MP3 op de weg mag. Om maar meteen met de deur in huis te vallen; dat valt nog niet mee, ondanks dat de Piaggio erop gericht is je zoveel mogelijk vertrouwen te geven.

Dat begint uiteraard met de grote onderscheidende factor van de MP3, namelijk de twee voorwielen en de ophanging. De voorwielophanging laat zich vergrendelen, zodat je bij een stoplicht gewoon met je voeten op de treeplank kunt blijven zitten. Dat idee kreeg navolging bij onder andere Yamaha.

Dat voelt in eerste instantie een beetje onnatuurlijk, zeker wanneer je de vergrendeling inschakelt terwijl die MP3 iets uit het lood staat. Bij het wegrijden gaat de vergrendeling er namelijk af, waardoor je een wat vreemde beweging maakt. Uiteindelijk kwam ik op een combinatie van beide uit; ja, ik vergrendelde de scooter, maar hield tevens een voet aan de grond.

Met de schakelaar in de midden houdt de MP3 zich rechtop. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)

Snelheidservaring stuk hoger

Wanneer je vooral elektrische snorfietsen of andere tweewielers gewend bent, is de trekkracht en de snelheidservaring van de MP3 eigenlijk iets te veel van het goede. Anders gezegd: ik wilde er niet direct de snelweg mee op, want het is oprecht wennen. Een vaartje van 80 kilometer per uur voelt toch anders als je blootgesteld wordt aan de elementen.

Mike Beumer, eigenaar van Beumer de Jong Scooters in Amsterdam, zou dan ook graag zien dat nieuwe eigenaren eerst een dag of twee op cursus gaan voordat ze met de MP3 de weg op mogen. Beumer de Jong stelde namens Piaggio Nederland het testexemplaar beschikbaar.

Toch is de MP3 wat bediening betreft niet heel anders dan een snorfiets of brommer. Het apparaat heeft een elektrische startmotor en een CVT transmissie met koppelomvormer. Kortom, het is starten, gas geven en gaan. Bovendien is de zitpositie zeer comfortabel en heb je zoals gezegd het bijkomende voordeel van de vergrendelingsfunctie.

Technische gegevens Piaggio MP3 300 HPE Motor: Eencilinder viertaktmotor

Inhoud: 278 cc

Vermogen: 26,2 pk

Emissienorm: Euro 4

Lengte: 200 cm

Breedte: 80 cm

Zithoogte: 78 cm

Prijzen: 7.829 euro tot 13.279 euro

Prijs testexemplaar: 7.829 euro

Onverstoorbaar op de snelweg

Na een korte gewenningsperiode merk je dan ook dat de MP3 zelf prima toegerust is op snelwegkilometers. Het voertuig is tamelijk onverstoorbaar, ook als er zijwind staat. Bovendien is er op hogere snelheid nog voldoende vermogensreserve over, zodat je niet hoeft te worstelen om iemand in te halen. Daarnaast worden oneffenheden mooi weggewerkt.

Al snel geniet je op die manier van de acceleratie, het goede bochtengedrag en de puike remmen. De Piaggio nodigt dan ook best uit om een rotonde wat harder te nemen, of lekker in een bocht te hangen. Toch komt de MP3 wat mij betreft meer tot zijn recht als je hem rustig rijdt.

Door de twee wielen voorop ben je geneigd te denken dat de MP3 onmogelijk tussen de file door kan. Met een breedte van 80 centimeter is de Piaggio echter niet of nauwelijks breder dan de grote toermotoren.

Terug in de stad is de MP3 daarentegen prima beheersbaar, relatief stil en comfortabel. Drempels neemt het voertuig met gemak en ook van zaken als tramrails of putdeksels heb je geen last.

De constructie voorop zorgt voor veel comfort. (NU.nl/Seren Aybas)

Conclusie

Lang niet iedereen zal voor een bedrag van minimaal 7.829 euro overstappen naar een Piaggio MP3, temeer je echt wat tijd en moeite moet investeren om het apparaat te leren kennen, al was het alleen maar voor je medeweggebruikers.

Bovendien zul je extra kosten moeten maken. Immers, als je richting de snelweg gaat moet je eigenlijk motorkleding hebben. In één ruk door de kantoorvloer op lopen, is er dus niet bij. Bagageruimte is er gelukkig voldoende, ook als je helm er ligt. Wel wordt het er erg warm, dus je kunt er zeker niet alle boodschappen kwijt. De maandelijkse kosten zijn gelukkig minimaal en ook het brandstofverbruik is gunstig.

De MP3 kan een uitkomst zijn wanneer je voorheen gebruikmaakte van het openbaar vervoer, aangezien je met de Piaggio echt van deur tot deur komt. Het voertuig heeft voor stedelingen het bijkomende voordeel dat je geen parkeervergunning nodig hebt of parkeergeld hoeft te betalen, mits je de MP3 op de stoep kwijt kan zonder de doorgang te versperren.

Aan ruimte heb je geen gebrek. (NU.nl/Seren Aybas)