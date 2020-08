Porsche heeft de Panamera en Panamera Sport Turismo vernieuwd. De modellen zijn te herkennen aan anders ingedeelde koplampen, een gewijzigde achterzijde en nieuwe bumpers. Ook onderhuids veranderde er het nodige. Zo kregen een aantal uitvoeringen er vermogen bij, waaronder de plug-inhybride.

Het systeemvermogen van de Panamera 4S E-Hybrid, zoals de stekkerversie voluit heet, komt uit op 560 pk, waarmee de auto in 3,7 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. De topsnelheid is 298 kilometer per uur. De accucapaciteit ging van 14,1 naar 17,9 kWh, waarmee de Panamera voortaan tot 54 kilometer volledig elektrisch kan rijden.

Het topmodel van de reeks is de Turbo S-uitvoering. Deze versie kreeg er 80 pk bij voor een totaal van 630 pk. In de sportstand schiet de Panamera Turbo S in 3,1 seconden naar 100 kilometer per uur en houdt op te versnellen bij 315 kilometer per uur.

De GTS-versie werd eveneens geoptimaliseerd en kreeg er 20 pk bij, waardoor deze uitvoering voortaan goed is voor 480 pk. Het vermogen van de reguliere Panamera en de vierwielaangedreven Panamera bleef met 330 pk onveranderd.

Bij de facelift werd het onderstel opnieuw tegen het licht gehouden en werden de verschillende rijhulp- en assistentiesystemen verbeterd. De vernieuwde Porsche Panamera is per direct te bestellen en staat vanaf oktober bij de dealer. De prijzen beginnen bij 130.000 euro voor de instapversie en lopen op tot 260.800 euro voor de Executive-versie van de Panamera Turbo S.

De plug-inhybride Panamera is goed voor 560 pk. (Foto: Porsche)

