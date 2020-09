Rolls-Royce heeft met de nieuwe Ghost de opvolger van zijn succesvolste model gepresenteerd. De auto is naar goed gebruik voorzien van een V12-benzinemotor en opnieuw is alles in het werk gesteld om de inzittenden zo comfortabel mogelijk te vervoeren.

De Ghost staat om die reden op een geheel nieuw platform. Daarnaast is het onderstel opnieuw tegen het licht gehouden en is de wielophanging verder verfijnd. Dankzij het zogeheten Flagbearer-systeem wordt de staat van de weg met behulp van camera's vastgesteld. Zodra een drempel of oneffenheid wordt gedetecteerd, wordt het veersysteem daarop ingesteld.

Daarnaast is de nieuwe Ghost voorzien van wat Rolls-Royce satellietondersteuning voor de versnellingsbak noemt. Dankzij gps-data kan de auto precies zien waar deze zich bevindt. Op die manier weet de Ghost welke bochten eraan komen en kan die daar de juiste versnelling voor selecteren.

De achterzijde van de Ghost lijkt veel op die van het uitgaande model. (Foto: Rolls-Royce)

Nieuwe Ghost was te stil

Uiteraard moest de nieuwe Rolls-Royce weer zo stil mogelijk worden en daarom plaatste Rolls-Royce een dubbelwandig schutbord tussen de motor en de cabine. Daarnaast is in holtes in het dak, de vloer en in de kofferruimte voor meer dan 100 kilo aan isolatiemateriaal verwerkt. De ontwikkelaars hebben zelfs de binnenzijde van de airconditioningkanalen glad gemaakt.

De auto werd daardoor zo stil, dat de inzittenden tijdens tests gedesoriënteerd raakten. De fabrikant heeft vervolgens een zachte akoestische toon gecreëerd, zodat de inzittenden in ieder geval nog wat geluid waarnemen.

In- en uitstappen gaat voortaan met elektrisch bedienbare portieren.

Het interieur van de nieuwe Ghost is nog stiller dan voorheen. (Foto: Rolls-Royce)

Verlichting naar een hoger plan

Binnen valt verder de nieuwe Illuminated Fascia op. Waar je bij Rolls-Royce al veel opties voor de afwerking van interieurdelen had - variërend van verschillende materiaalsoorten tot aan speciale inlegstukken - gaat het merk nu nog een stap verder met lichtkunst.

In het paneel aan de passagierszijde zijn met een laser 90.000 stippen in het oppervlak geetst, die aangelicht worden door 152 minuscule ledlampjes. Door middel van speciale lichtgeleiders is de modelnaam Ghost in een bed van 850 twinkelende sterren te zien. De ontwikkeling ervan kostte ruim twee jaar.

Dankzij drie lagen composietmateriaal is de Illuminated Fascia alleen zichtbaar wanneer deze ingeschakeld is. Uiteraard is de kleur van het licht in overeenstemming met die van de klok en het instrumentarium. Een sterrenhemel in het plafond behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Er is ruim twee jaar in de ontwikkeling van de Illuminated Fascia gestoken. (Foto: Rolls-Royce)

