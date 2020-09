SKODA heeft dinsdag in Praag de volledig elektrische Enyaq iV onthuld. Het model deelt weliswaar zijn technische basis met de Volkswagen ID.3 maar is flink langer dan het zustermodel. De Enyaq iV komt minimaal 340 kilometer ver op een acculading.

De Enyaq iV is het tweede model dat van het nieuwe elektrische Volkswagen platform gebruikt maakt. Op termijn volgen de Seat El Born en de Audi Q4 e-tron. Daarmee varen de elektrische modellen dezelfde koers als de brandstofauto's van de groep; de Audi A3, Seat Leon, SKODA Octavia en Volkswagen Golf delen ook dezelfde basis.

Ondanks de technische overeenkomsten is de SKODA Enyaq iV met 4,65 meter fors langer dan de Volkswagen ID.3, die 4,26 lang is. De Enyaq iV is daarnaast 1,88 meter breed, 1,62 meter hoog en telt 585 liter bagageruimte.

Ook in het interieur wijkt de SKODA van het Volkswagen-product af door vloeiende lijnen en een minder prominent scherm voor de neus van de bestuurder. Het aanraakscherm is daarentegen fors; minimaal 10-inch en maximaal 13-inch. Daarnaast zit de hendel voor het inschakelen van de voor- en achteruit niet achter het stuur maar gewoon daar waar je hem verwacht.

Het interieur wordt gedomineerd door een groot aanraakscherm. (Foto: AutoWeek.nl/Jan Lemkes)

Volop keuzemogelijkheden

Waar de keuze bij elektrische auto's doorgaans beperkt is tot één of twee uitvoeringen, zet SKODA in op vijf. Zo wordt de Enyaq iV onder meer leverbaar met vierwielaandrijving. Deze versies hebben een trekgewicht van 1.400 kilo, de andere uitvoeringen blijven steken op 1.200 kilo. De auto kan niet alleen overweg met een 2,3kW-lader, maar ook met een 11kW-lader en een 125kW-snellader.

Skoda opent eind september de orderboeken voor de Enyaq 60 iV. In Nederland gaat die auto 39.990 euro kosten. In het eerste kwartaal van 2021 start de levering. Prijzen voor de minder krachtigere Enyaq 50 iV, de sterkere Enyaq 80 iV en de Enyaq vRS iV volgen in een later stadium.

Uitvoering, vermogen, accupakket en rijbereik Enyaq iV 50: 109 kW (150 pk), 50 kWh, 340 km

Enyaq iV 60: 132 kW (180 pk), 58 kWh, 390 km

Enyaq iV 80: 150 kW (204 pk), 77 kWh, 500 km

Enyaq iV 80X: 195 kW (265 pk), 77 kWh, 460 km

Enyaq iV 80 RS: 225 kW (306 pk), 77 kWh, 460 km

De Enyaq iV heeft een recht aflopende achterzijde. (Foto: SKODA)

