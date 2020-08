Ford haalt de Ranger Raptor alsnog naar Nederland, zij het op grijs kenteken. In 2018 werd aangekondigd dat de pick-uptruck naar Europa zou komen. Destijds meldde de importeur echter dat de Ranger Raptor aan Nederland voorbij zou gaan.

De Ranger Raptor is speciaal gebouwd om op hoge snelheid door zwaar terrein te rijden. Zo heeft het voertuig een bodemspeling van 24,3 centimeter, beschermplaten onder de auto en speciale wielhophanging.

Er zijn zes rijstanden beschikbaar en daarnaast rolt de pick-up op speciaal voor de Raptor ontwikkelde terreinbanden. De Ranger Raptor wordt aangedreven door een 213 pk sterke dieselmotor, gekoppeld aan een tientrapsautomaat.

Achter de voorstoelen zien we een speciaal voor de Raptor ontwikkeld tussenschot, dat een vlakke laadvloer van de cabine scheidt. In de extra laadruimte die zodoende ontstaat, kan optioneel een speciale opbergkast voor bijvoorbeeld gereedschap worden geplaatst (Artisan-editie), of juist een aantal panelen om bijvoorbeeld sportspullen op mee te nemen en beugels om fietsen aan te bevestigen (Lifestyle-editie).

De Ranger Raptor is per direct te bestellen en kost minimaal 49.075 euro.

