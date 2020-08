15,9 procent van alle auto's die in juli werden verkocht waren volledig elektrisch of een plug-inhybridemodel. Gemeten tot en met juli komt het aandeel uit op 13 procent, zo laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland weten.

Een jaar eerder lag het aandeel van elektrische voertuigen in de eerste zeven maanden van het jaar nog op 8,6 procent. In juli zat met name het aantal registraties van volledig elektrische auto's in de lift vanwege de beschikbare aanschafsubsidie van de overheid.

Er gingen uiteindelijk 3.877 volledig elektrische modellen op kenteken, 1.762 meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volledig elektrische auto's hadden daardoor een aandeel van 11,1 procent in de verkoop. Het aantal voertuigen met plug-inhybrideaandrijflijn nam met 1.389 stuks toe ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op 1.668 exemplaren, goed voor een aandeel van 4,8 procent in juli.

Het aantal beschikbare (semi-)publieke laadpunten stijgt nog altijd met de verkoop mee en staat nu op 61.397 stuks, waaronder 1.462 snelladers.