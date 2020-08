Ruim de helft van het aantal registraties van nieuwe elektrische snorfietsen komt op rekening van deelsystemen als GO Sharing en Felyx, zo blijft maandag uit navraag door NU.nl.

Het aantal zakelijke registraties nam in de eerste zeven maanden van dit jaar met 209 procent toe tot 3.939 stuks Dat laten getallen van BOVAG zien.

Daarmee hebben zakelijke registraties een aandeel van 53,3 procent in het aantal nieuwe volledig elektrische snorfietsen die tot en met juli op de weg verschenen. Het totale aantal registraties van elektrische snorfietsen ligt dit jaar 91,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral het deelsysteem GO Sharing, dat inmiddels in elf Nederlandse steden actief is, drijft het aantal nieuwe registraties op. Het bedrijf was in de eerste zeven maanden goed voor ruim 2.600 van de 3.939 zakelijke registraties. GO Sharing zette uitsluitend elektrische snorfietsen van het Chinese merk Super Soco op kenteken. Dat merk is dan ook marktleider in Nederland.

GO Sharing haalde eerder dit jaar met een financieringsronde ongeveer 10 miljoen euro op, mede dankzij een injectie van Rabo Corporate Investments. Daarmee moet de uitbreiding naar in totaal twintig steden in Nederland gerealiseerd worden.

Ook particulieren kochten vaker elektrische snorfiets

Felyx, de andere bekende aanbieder van elektrische deelsnorfietsen en -scooters, registreerde in dezelfde periode 553 voertuigen. Het bedrijf, dat vanuit Amsterdam opereert, zette 553 snorfietsen en scooters van NIU, eveneens een merk uit China, op kenteken.

NIU is na Super Soco het tweede merk van Nederland. Maar waar de snorfietsen van het laatstgenoemde merk vrijwel uitsluitend zakelijk geregistreerd worden, kan NIU bogen op flink wat aandacht van de particulier. Tot en met juli kochten 712 mensen een scooter van het merk.

Het aantal particulieren dat dit jaar tot de aanschaf van een elektrische snorfiets overging, steeg met 33 procent tot 3.372 stuks.