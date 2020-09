Jaguar breidt het aanbod van de in juni opgewaardeerde I-Pace uit met een nieuwe instapversie: de EV320. De uitvoering is minder krachtig dan de bestaande EV400, maar daardoor wel flink goedkoper. Bovendien blijft de actieradius met maximaal 470 kilometer gelijk.

De nieuwe Jaguar I-Pace EV320 is goed voor een vermogen van 320 pk, waarmee de auto in 6,4 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. Ter vergelijking: de EV400-versie doet de sprint in 4,8 seconden.

Aan het accupakket van 90 kWh veranderde niets, waardoor ook het instapmodel goed is voor een maximaal rijbereik van 470 kilometer. De prijs van de I-Pace EV320 is dankzij het lagere vermogen wel een stuk gunstiger. De nieuwe uitvoering kost minimaal 65.990 euro, waarmee het model ruim 15.000 euro minder kost dan de EV400.

De Jaguar I-Pace EV320 is per direct te bestellen en moet nog dit jaar op de markt komen.

