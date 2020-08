Bij Rolls-Royce is het eerste exemplaar van de gelimiteerde Silver Bullet-versie van de Dawn van de band gelopen. De open auto wordt geheel in opdracht van klanten in een oplage van vijftig stuks gebouwd.

Het eerste geproduceerde exemplaar is voorzien van de Brewster Silver-lak, een verwijzing naar auto's als de Silver Dawn en Silver Spectre uit het verleden. De Rolls-Royce Dawn Silver Bullet is in tegenstelling tot de reguliere Dawn een tweezitter, al is de Dawn eveneens leverbaar met de zogeheten Aero Cowling die de Silver Bullet siert. Deze tonneau cover biedt plaats aan extra bagage.

Bij de Silver Bullet-uitvoering is de Aero Cowling afgewerkt met titanium. Op het windscherm tussen de spreekwoordelijke schouders van de auto is het profiel van Rolls-Royce te zien, met op de achterzijde de typeaanduiding. Op de instaplijsten is te zien dat het om een van de vijftig geplande exemplaren gaat.

Wat er gemiddeld betaald moet worden voor de speciale versie van de Dawn, is niet bekend.