De naam Lucid Motors zingt al bijna vier jaar rond in de autosector. Dat merk zou de volgende interessante elektrische nieuwkomer uit de Verenigde Staten moeten worden. Volgende week is het zover, dan wordt de Lucid Air onthuld. De fabrikant belooft dat de auto wat betreft rijbereik en laadsnelheid bakens gaat verzetten.

Lucid zegt dat de Lucid Air tot wel 832 kilometer ver komt op een acculading. Bij de vaststelling ervan is samengewerkt met het Amerikaanse ingenieursbureau FEV en is gebruikgemaakt van de testmethode van het milieuagentschap EPA. De resultaten van die meetmethode komen doorgaans beter overeen met de realiteit dan de hier gebruikelijke Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure.

Als het rijbereik van de Lucid Air klopt, dan zou deze die van de Tesla Model S Long Range overtreffen. De actieradius van de Tesla is vastgesteld op 647 kilometer. De genoemde afstand van 832 kilometer is onder meer het resultaat van een uitstekende stroomlijn. De Lucid Air heeft een luchtweerstandscoëfficiënt (Cw-waarde) van 0,21.

Dankzij die lage Cw-waarde werd tijdens een test bovendien een zeer hoge topsnelheid van 378 kilometer per uur genoteerd. Dat zal bij het productiemodel van de Lucid Air waarschijnlijk niet mogelijk zijn, al heeft de fabrikant al laten weten dat de topsnelheid boven de 320 kilometer per uur zal liggen. De sprint van 0 tot 100 kilometer per uur doet de auto in minder dan 2,5 seconden.

Het hoge rijbereik komt mede door de goede stroomlijn. (Foto: Lucid Motors)

32 kilometer per minuut aan rijbereik erbij

Lucid wil ook wat laadsnelheid betreft de grenzen verleggen. De Lucid Air moet dadelijk met een vermogen van 300 kW geladen kunnen worden, waarmee de laadsnelheid van 270 kW van de Porsche Taycan en de 250 kW van Tesla overtroffen wordt. Veel betaalbare modellen laden met maximaal 100 kW of minder.

Bij Porsche is een dergelijke laadsnelheid mogelijk vanwege een systeemvoltage van 800 volt in plaats van de gebruikelijkere boordspanning van 400 volt. Hierdoor kan zelfs het accupakket van 93,4 kWh in slechts twintig minuten weer geladen zijn. Lucid schroeft het systeemvoltage verder op naar 900 volt om zo een vermogen van 300 kW te halen. Dat komt neer op 32 kilometer aan rijbereik per minuut.

Dat is ook nodig, omdat de duurdere versie van de Lucid Air naar verluidt een accupakket van 130 kWh aan boord zal hebben. Ter vergelijking: modellen als de Tesla Model X en Audi e-tron moeten het doen met respectievelijk 100 kWh en 95 kWh.

Lucid is overigens geen groentje als het om accupakketten gaan. De Atieva-tak van het bedrijf levert de accupakketten voor de Formule E. Eerder waren deze afkomstig van achtereenvolgens Williams Advanced Engineering en McLaren Applied.

Lucid Air komt begin volgend jaar op de markt

Begin 2021 moet de levering van de Lucid Air op gang komen. De auto van het formaat van een Mercedes S-Klasse zal het in eerste instantie opnemen tegen modellen als Tesla Model S en Porsche Taycan. Mercedes komt op termijn met een antwoord in de vorm van de EQS, terwijl Audi de e-tron GT in de startblokken heeft staan.

In de Verenigde Staten zal de Lucid Air naar verwachting minimaal 60.000 dollar (50.700 euro) kosten. De versie met het grootste accupakket en dito rijbereik kost vermoedelijk het dubbele.

De auto zal onder meer worden voorzien van vehicle-to-grid- (V2G) en vehicle-to-vehicletechnologie, waarmee je respectievelijk stroom aan het elektriciteitsnet of andere voertuigen kunt leveren.

De Lucid Air is sinds begin dit jaar te reserveren, ook door geïnteresseerden in Nederland. Wanneer de auto de oversteek maakt, is nog niet bekend.

