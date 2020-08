De nieuwe Volkswagen Golf heeft meer concurrentie dan ooit. Niet zozeer in de vorm van traditionele rivalen van Opel en Ford, maar vanuit eigen huis. Bij Volkswagen staat de schijnwerper namelijk volledig gericht op de elektrische Volkswagen ID.3, die vrijwel alle aandacht naar zich toetrekt. Toch is ook de achtste generatie Golf weer een uitstekend product, al is een herhaling van succes minder vanzelfsprekend.

Geen grote introductie op een beurs voor de Volkswagen Golf vorig jaar. Die eer ging in september op de internationale autoshow van Frankfurt naar de elektrische ID.3, een model waarvan het Duitse merk hoopt dat deze in de toekomst in een adem genoemd zal worden met de Kever en de Golf. Die laatste moest het doen met een online presentatie een maand later. Een tijdelijke leverstop in mei van dit jaar vanwege softwareproblemen deed de Golf ook geen goed.

Waar je normaal gesproken de prijs voor bestverkochte auto blind naar Volkswagen kon opsturen voor hun behaalde resultaat met de Golf, ligt ook dat dit jaar anders. Het is niet langer het bestverkochte model van Europa en in Nederland eindigde de Golf in 2016 voor het laatst boven aan de verkooplijst.

Ze zullen het zelf niet toegeven, maar de verwachting bij de Nederlandse importeur is dat de ID.3 - mits alle bestelde exemplaren ook echt op tijd geleverd worden - de Golf dit jaar al qua verkoopaantallen zal overtreffen. Toch heb je aan de nieuwe Golf weer een zeer goede auto, zeker als je hem met de eTSI-krachtbron bestelt.

De Golf is op zijn best met de eTSI-aandrijflijn. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)

Benzineverbruik zo laag als een dieselauto

Volkswagen heeft alles uit de kast getrokken om de Golf eTSI zo zuinig mogelijk te krijgen. Niet alleen is het gebruikelijke recept van een kleine motorinhoud, directe inspuiting en turbokracht toegepast, tevens is uitgepakt met cilinderuitschakeling en mildhybridtechniek.

Van de cilinderuitschakeling merk je als bestuurder niets. Hooguit zie je op het instrumentarium dat de motor bij lage belasting op twee in plaats van vier cilinders loopt, met een lager verbruik als gevolg.

De mildhybridtechniek is interessanter. Het hart van het systeem is een 48V-riemstartgenerator, die in staat is de motor in een flits aan te zwengelen. Bijvoorbeeld als je met uitgeschakelde motor bij een stoplicht staat. Dat gaat fascinerend snel.

Technische gegevens Motor: 1,5-liter turbo

Vermogen: 150 pk

Acceleratie 0-100 km/h: 8,5 seconden

Topsnelheid: 224 km/h

Gewicht: 1.266 kilo

Opgegeven benzineverbruik: 4,7l/100 km

Testverbruik: 4,8l/100 km

Basisprijs Golf: 25.995 euro

Basisprijs Golf eTSI: 36.937 euro

Prijs testauto: 45.479 euro

Belangrijker is dat dit ook op snelwegtempo gebeurt. Als je van om welke reden dan ook van je gas moet, kan het zijn dat de motor in de zogeheten vrije loop gaat, temeer de Golf zonder veel vertraging door blijft rollen. Trap je het gas weer in, dan is de motor direct weer bij de pinken. Tot slot kan er remenergie teruggewonnen worden, waarmee vervolgens de acceleratie van de auto ondersteund kan worden.

Wij scoorden in de eco-stand met de airconditioning aan met groot gemak een verbruik van minder dan 4,8 liter per 100 kilometer (combinatie van stads- en snelwegverkeer). En het is niet dat de auto langzamer wordt of minder prettig rijdt in de spaarstand.

De Golf is op dat vlak echt nog een Volkswagen van de oude stempel; een waarmee je dankzij een fijne stoel, uitstekende zitpositie, voldoende ruimte en een puike stereo bij wijze van spreken in een ruk naar Oostenrijk rijdt. Dat er tegenwoordig aan de besturing en het weggedrag een sportief randje zit, is meegenomen.

De lakkleur Lime Yellow staat de Golf goed. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)

Bediening niet geheel probleemloos

Binnenin is de nieuwe Golf er juist geen van de oude stempel. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Het positieve is at het interieur er bijzonder gelikt uitziet, vooral in het donker. Het nadeel is dat de vanzelfsprekendheid waarmee producten van de Volkswagen Group te bedienen waren, goeddeels verdwenen is.

Veel functies bedien je via het aanraakscherm. Dat ziet er fraai uit en is op zich logisch ingedeeld. Fijn zijn ook de knoppen voor de zogeheten shortcuts, zodat je direct een andere rijstand of temperatuur in kan stellen.

Dat laatste kan ook met speciale aanraakpanelen. Dit zijn geen knoppen, maar je je kan er wel op drukken of overheen schuiven. Ze geven helaas geen feedback en in het donker zijn ze überhaupt niet zichtbaar. Bovendien zitten ze op een onhandige plek.

Wanneer ik de uitstroom van de lucht probeerde te regelen, wilde ik nog wel eens onbedoeld de temperatuur omhoog doen of de automatische stand van de klimaatregeling inschakelen, met een hoop onverwacht geblaas als gevolg. De uitstroomopeningen zien er fraai uit, maar in de drie dagen die ik met de Golf op pad was, kreeg ik geen goede klimaatregeling voor elkaar.

En als ze bij aflevering bij de importeur minutenlang moeten zoeken naar een manier om de kilometerstand op te nemen, dan weet je dat er het een en ander beter had gekund. Onderweg kreeg ik bovendien tot drie keer toe een waarschuwing om in het midden van de weg te rijden, precies waar de auto zich op dat moment al bevond.

Een fraai dashboard, dat qua bediening een paar steekjes laat vallen. (Foto: Volkswagen)

Conclusie

De nieuwe Volkswagen Golf doet onveranderd heel veel dingen heel erg goed. Dat het model nog altijd een begrip is, blijkt wel uit het gegeven dat ik met het gifgroene testexemplaar meermaals vragen en reacties kreeg. Dat overkomt me met andere testauto's vrijwel niet. Echter, particulieren kopen steeds vaker of kleiner of cross-overs en SUV's, terwijl zakelijke rijders in toenemende volledig elektrisch (moeten) rijden.

Dan blijft naast de ijzersterke modelnaam eigenlijk alleen de eTSI-motor als onderscheidende factor over. Daar moet grif voor worden betaald; je zit vast aan het uitrustingsniveau Style, waardoor de auto minimaal 36.937 euro kost. En laat dat nou net ongeveer het bedrag worden waarvoor Volkswagen het instapmodel van de ID.3 in de markt wil zetten.

De aanblik van de nieuwe Golf maakte positieve reacties los. (Foto: NU.nl/Seren Aybas)