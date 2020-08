Porsche zal in oktober een aantal updates voor de elektrische Taycan uitrollen voor modeljaar 2021. Zo zal de auto aan een laadpunt thuis sneller bijgeladen kunnen worden, terwijl je bij een snellader juist het laadvermogen terug kan schroeven om zo de levensduur van het accupakket te bevorderen.

Met de standaard boordlader van de Taycan kun je aan het reguliere elektriciteitsnet (bijvoorbeeld thuis) met 11 kW laadvermogen bijladen. Dat verdubbelt naar 22 kW, waarmee de laadtijd volgens Porsche gehalveerd wordt tot 4,5 uur. Deze krachtigere AC-lader komt eind dit jaar op de optielijst van de Taycan te staan.

Aan de snellader kun je de Taycan voortaan ook zo instellen dat er met maximaal 200 kW in plaats van 270 kW geladen wordt. Dit komt de levensduur van het accupakket volgens Porsche ten goede.

Een andere update heeft betrekking op de toch al niet misselijke acceleratietijd van de Taycan. De Turbo S-uitvoering schiet straks in 9,6 in plaats van 9,8 seconden naar 200 kilometer per uur. Een zogeheten dragrace over een afstand van een kwartmijl (400 meter) doet de auto in 10,7 in plaats van 10,8 seconden.

Tot slot komen er vanaf oktober extra draadloze opties beschikbaar, waaronder InnoDrive. Hiermee past de auto zelf de snelheid aan aan de wegomstandigheden. De opties kunnen in één keer afgerekend worden of via een abonnement in maandelijkse termijnen.