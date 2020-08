RAM stort zich in de Verenigde Staten op de markt voor opgevoerde pick-uptrucks met de 1500 TRX. Het voertuig wordt aangedreven door een 711 pk sterke V8-motor en staat 28 centimeter hoger op zijn wielen. Speciale dempers en banden maken het plaatje compleet.

Met de RAM 1500 TRX wil moederbedrijf Fiat Chrysler Automobiles de strijd aanbinden met Ford, dat al jaren aan de weg timmert met de Raptor-versie van de F-150 pick-uptruck. Net als de Ford is ook de RAM aangekleed met extra kunststofdelen ter bescherming van de carrosserie.

De RAM accelereert in 4,5 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 190 kilometer per uur. Om het gevaarte tot stilstand te brengen zijn remschrijven met een diameter van 38,1 centimeter gemonteerd

De RAM 1500 TRX wordt vooralsnog niet officieel in Nederland geleverd, maar zal net als de F-150 Raptor ongetwijfeld via parallelimport op termijn in ons land verschijnen. In de Verenigde Staten kost de auto omgerekend zo'n 60.000 euro.

