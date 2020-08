Het aanbod van General Motors (GM) in China moet op de schop, zegt de nieuwe topman van GM in het land Julian Blisset woensdag. Meer aandacht voor luxeauto's, nieuwe technologieën en aantrekkelijke modellen aan de onder- en bovenkant van de markt moet de verkoop opkrikken en winstgevendheid verhogen.

GM scoort al jarenlang erg goed in China, mede dankzij het succes van merken als Buick en de Chinese merken Baojun en Wuling. Het aantal registraties daalde vorig jaar echter tot 3,1 miljoen waar 4 miljoen de norm moet zijn, aldus Blisset.

Mede daarom moet Wuling zich op termijn net als Baojun meer richten op voordelige elektrische stadsauto's. De traditionele GM-merken Cadillac, Chevrolet en Buick moeten zich concentreren op luxe SUV's en het liefst elektrische exemplaren.

Blisset: "Chinese consumenten omarmen technologie, ook die in de auto en onder de motorkap. De elektrificering van het aanbod zal hier veel sneller gaan dan in Europa en de Verenigde Staten; daar moeten we met elektrische modellen op voorsorteren."