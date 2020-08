Wie James Bond zegt, zegt Aston Martin. Het Britse merk laat dan ook geen gelegenheid onbenut om die link weer onder de aandacht te brengen. Met krap drie maanden tot de release van No Time To Die vindt Aston Martin het tijd voor nieuwe op de filmreeks geïnspireerde modellen.

De eerste nieuwkomer is de Aston Martin Vantage 007 Edition. Hiervoor is een standaard Vantage onder handen genomen door de Q-afdeling van Aston Martin, een verwijzing naar de kwartiermeester (Q) uit de films, oftewel de persoon die verantwoordelijk is voor alle gadgets en voertuigen.

De Q-divisie heeft zich bij de ontwikkeling van de Vantage 007 Edition laten inspireren door de Aston Martin V8 Vantage Series 3. Dit model werd voor het eerst gebruikt in de film The Living Daylights (1987). In No Time To Die zal James Bond deze auto letterlijk en figuurlijk afstoffen.

De V8 Vantage was in de film voorzien van ski's en een straalmotor. De ski's krijgen op de Vantage 007 Edition een plekje achterop. De gele accenten zijn een verwijzing naar de gele waarschuwingsstrepen naast de straalmotor van het origineel.

De Q-divisie heeft zich laten inspireren door de Aston Martin V8 Vantage. (Foto: Aston Martin)

Oplage van honderd stuks

In de film is ook een belangrijke rol weggelegd voor een cellokoffer, waarmee Bond aan zijn belagers ontsnapt door deze als slee te gebruiken. De Q-afdeling van Aston Martin heeft de schalen van de rugleuningen van de voorstoelen zo gevormd dat ze op een cellokoffer lijken.

In het opbergvak tussen de voorstoelen is een paneel verwerkt dat lijkt op de bedieningsunit van de gadgets van de filmauto.

Aston Martin gaat honderd exemplaren van de Vantage 007 Edition bouwen. De prijs van de wagen is in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld op 161.000 pond (ruim 177.800 euro).

Met dit paneel kun je je James Bond wanen. (Foto: Aston Martin)

Ook 007 Edition van de DBS Superleggera

Daarnaast komt Aston Martin met een DBS Superleggera 007 Edition, waarvan slechts 25 exemplaren geproduceerd zullen worden. Hier geen verwijzingen naar het verleden. Dit model is precies zoals de auto die in november in de film No Time To Die te zien zal zijn.

Het prijskaartje is er niet minder om, aangezien Aston Martin 279.025 pond voor de speciale DBS Superleggera vraagt. De eerste exemplaren zullen begin volgend jaar geleverd worden.

DBS Superleggera 007 Edition ziet eruit zoals in de film. (Foto: Aston Martin)

