De Renault ZOE was in het eerste half jaar de bestverkochte elektrische auto van Europa. De Fransoos lost daarmee de Tesla Model 3 af als verkooptopper. Na onze testperiode kunnen we concluderen dat er een aantal goede redenen zijn voor het succes van de ZOE.

In juni noteerde Renault 11.158 orders voor de eind vorig jaar vernieuwde ZOE, een nieuw record volgens de fabrikant. Die maand gingen bovendien 10.944 nieuwe exemplaren op kenteken, een toename van 107 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Wereldwijd verkocht het merk in het eerste half jaar reeds 37.154 stuks.

Uiteraard lagen hier de verschillende subsidieregelingen voor de aanschaf van een volledig elektrische auto aan ten grondslag, waaronder het bedrag van 4.000 euro in Nederland. Daarnaast gaf Renault 4.000 euro extra korting op de ZOE. Toch heeft het model duidelijke kwaliteiten, zo ondervonden we de afgelopen dagen.

Afwerking is goed, maar niet perfect

Allereerst heeft het model een fris uiterlijk, ondanks dat de vormgeving van het oer-model uit 2012 nog duidelijk te zien is. Met de ingrijpende vernieuwingsronde van eind vorig jaar werd de ZOE weer strakgetrokken.

Binnenin is het contrast met het oorspronkelijke model groter. Renault past mooiere materialen toe en ook de afwerking ging naar een hoger niveau. Dat gezegd hebbende, het leer op het stuurwiel vertoonde al een slijtageplek, terwijl ons testexemplaar pas 10.000 kilometer gereden heeft. Op slecht wegdek kwamen er wat kraakjes uit de bagageruimte.

Het dashboard wordt gedomineerd door een rechtopstaand scherm, wat redelijk binnen handbereik zit. De bediening ervan is redelijk voor elkaar. De keuze voor de radiobediening middels een satelliet aan de stuurkolom begrijpen we niet helemaal, temeer er nog ruimte is is op het stuurwiel voor zaken als volumeregeling.

Het rechtopstaande scherm is de blikvanger in het interieur. (Foto: AutoWeek)

Rust overheerst binnenin

De zitpositie is erg hoog, waardoor je bij het plaatsnemen direct geneigd bent naar de stoelverstelling te grijpen. Helaas, hoogteverstelling ontbreekt. Wel laat het stuur zich in hoogte en diepte verstellen, waardoor een goede zitpositie alsnog te vinden is. Bovendien went de hoge zit snel en is het uiteindelijk wel prettig. Onderweg merk je dat je niet veel lager zit dan bestuurders van een SUV. In- en uitstappen is dan ook een fluitje van een cent.

De stoelen zelf zijn nogal groot en lomp. Vooral het zitvlak is tamelijk vormloos en zijdelingse steun van de rugleuning ontbreekt als je relatief klein van stuk bent. In combinatie met de doodse besturing ontbreekt hierdoor een zekere mate van betrokkenheid bij het rijden. Dat betekent niet dat de wegligging slecht is, verre van. Maar de auto nodigt niet uit om snel een afrit te nemen.

Daar is het vermogen van 100 kW (136 pk) ook niet naar. ZOE is er vlot genoeg mee, maar heel flitsend is het allemaal niet. Desalniettemin accelereert de auto desgewenst in 9,5 seconden naar 100 kilometer per uur. Er is ook een versie met 80 kW (108 pk), maar die elektromotor is wat ons betreft onderbemeten.

De demping is best stevig voor een verder erg comfortabele auto. Doordat het onderstel mooi stil is, sta je nauwelijks stil bij de straffe demping. Ook in zijn algemeenheid lijkt de Renault stiller dan de concurrentie. Hierdoor is de ZOE een oase van rust. De keerzijde hiervan is dat zaken als het geluid van de ventilatie daardoor meer opvallen.

Technische gegevens Renault ZOE Vermogen: 100 kW (135 pk)

Acceleratie 0-100 km/u: 9,5 seconden

Topsnelheid: 140 km/u

Gewicht: 1.575 kg

Accucapaciteit: 52 kW

Laadvermogen: 50 kW

Laadtijd tot 80 procent vol: 1,05 uur

Opgegeven actieradius: 385 km

Actieradius tijdens testperiode: 330 km

Basisprijs: 29.590 euro

Prijs testexemplaar: 37.050 euro

Flinke afstanden mogelijk met de auto

De afmetingen van de ZOE zijn vergelijkbaar met die van de Clio, waardoor de auto misschien niet direct in je opkomt als gezinsauto. Toch is de binnenruimte in orde. Voorin heb je meer dan voldoende bewegingsruimte en ook achterin kunnen personen van gemiddelde lengte prima zitten. De bagageruimte is met 338 liter zelfs flink te noemen voor dit segment. De ZOE is wat dat betreft prima inzetbaar als vakantieauto voor het hele gezin.

Daar draagt ook het opgegeven rijbereik aan bij. Volgens Renault kom je met een combinatie van binnen- en snelwegen tot 395 kilometer ver met de ZOE. Uiteindelijk haalden we met de auto een rijbereik van 330 kilometer. Daarbij moest de airconditioning flink aan de bak, want we maakten de rit tijdens de hittegolf.

Het gemiddeld verbruik lag op 16,5 kWh per 100 kilometer. De boordcomputer van een ander testexemplaar gaf overigens een gemiddeld verbruik op van 14,7 kWh. Hier stond het opgegeven rijbereik op 416 kilometer, maar dat haalden we zelf niet.

De ZOE met een pedaal rijden gaat niet, wel zit er een zogeheten B-stand op. Hiermee kan je meer energie terugwinnen bij het remmen. De auto komt er niet helemaal tot stilstand mee. Als de accu vol is, werkt het systeem minder dan wanneer deze bijna leeg is.

Met de ZOE is het goed kilometervreten. (Foto: Renault)

De ZOE blinkt uit in rustig cruisen

Ook wat de prijsstelling betreft zit de ZOE goed. Het model is er vanaf 33.590 euro, een bedrag dat met de Renault-subsidie en de overheidssubsidie in juli teruggebracht kon worden tot 25.590 euro. De actie van Renault is inmiddels voorbij en de subsidiepot is leeg. Volgend jaar is opnieuw een aanschafsubsidie van 4.000 euro beschikbaar. Of Renault daar opnieuw korting bovenop gooit, kon de importeur nog niet zeggen.

Toch is lang niet alles perfect aan de elektrische Renault. Zo is de eco-stand eigenlijk niet bruikbaar op de snelweg; de auto wordt er te loom van. Ook kost het de nodige moeite om de spraakbegeleiding en de verkeersinformatie uit te zetten. Daarnaast is het niet direct duidelijk hoe je de tripcomputer moet resetten. Daar heb je uiteraard een handleiding voor, maar je zou willen dat dergelijke zaken wat intuïtiever waren.

Tot slot is de bagageruimte weliswaar in orde, maar de toegang laat te wensen over. De tildrempel is hoog en de laadvloer met de bank plat is niet vlak. Ook ligt er in sommige gevallen een onderdeel van het optionele audiosysteem in de achterbak. In de stad wreekt de forse dode hoek van de auto zich.

De ZOE heeft stiekem wel wat overeenkomsten met een Amerikaanse cruiser; je bent heerlijk rustig onderweg, met bij wijze van spreken een handje aan het stuurwiel richting de horizon. Met andere woorden, de Renault ZOE helpt je als geen ander om te onthaasten. Misschien is dat wel de sleutel tot het succes van dit model; een rustpunt in roerige tijden.

Groot zat, maar de ruimte is niet altijd even bruikbaar. (Foto: AutoWeek)